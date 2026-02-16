Pranzo di beneficenza a Gambassi per Endo-care

Domenica 8 marzo alle 12.30 a Gambassi Terme in via Volterrana al Ristorante Boscotondo si terrà un pranzo di beneficenza a favore dell'associazione Endo-care.
Parte del ricavato della giornata sarà devoluto all’associazione “Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne aps".
MENÙ:
ANTIPASTO TOSCANO
BIS DI PRIMI
SECONDO
DOLCE
CAFFÈ
ACQUA
VINO
La giornata sarà allietata dalla musica live di MAURIZIO SIRAGUSA
PRENOTAZIONI:
MARIA 3474687221
RISTORANTE 0571678006
ENTRO IL 05 MARZO 2026
