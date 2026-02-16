Referendum Giustizia, continuano gli incontri del Comitato empolese della Società Civile per il NO

Continua il giro di incontri del Comitato empolese della Società Civile per il NO in vista dell' appuntamento referendario del 22-23 Marzo.
La riforma voluta dal Governo vuole cambiare il modello costituzionale del CSM. Non solo “spacchetta” il CSM in tre organi (un CSM per i giudici, uno per i pm e un’Alta corte disciplinare), ma modifica natura e attribuzioni dei nuovi CSM.
In questo modo, altera profondamente l’equilibrio tra poteri disegnato dalla nostra Costituzione, in particolare tra potere giudiziario (esercitato dai magistrati), potere esecutivo (il governo) e potere legislativo (il Parlamento).
In una parola: nella Costituzione resta scritto (art. 104) che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, ma la riforma piccona i pilastri posti a salvaguardia di questo principio sacrosanto.
Per questo, il Comitato empolese della Società Civile per il NO organizza il secondo incontro ospitando il Dott. Rosario Lupo, magistrato presso la Corte di Appello di Firenze. L' appuntamento è fissato presso il Circolo Arci di Cortenuova, Giovedì 19 Febbraio alle ore 21:30
