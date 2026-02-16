Referendum Giustizia, continuano gli incontri del Comitato empolese della Società Civile per il NO

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile
Comitato No Empolese Valdelsa
Comitato No Empolese Valdelsa

Continua il giro di incontri del Comitato empolese della Società Civile per il NO in vista dell' appuntamento referendario del 22-23 Marzo.

La riforma voluta dal Governo vuole cambiare il modello costituzionale del CSM. Non solo “spacchetta” il CSM in tre organi (un CSM per i giudici, uno per i pm e un’Alta corte disciplinare), ma modifica natura e attribuzioni dei nuovi CSM.

In questo modo, altera profondamente l’equilibrio tra poteri disegnato dalla nostra Costituzione, in particolare tra potere giudiziario (esercitato dai magistrati), potere esecutivo (il governo) e potere legislativo (il Parlamento).

In una parola: nella Costituzione resta scritto (art. 104) che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, ma la riforma piccona i pilastri posti a salvaguardia di questo principio sacrosanto.

Per questo, il Comitato empolese della Società Civile per il NO organizza il secondo incontro ospitando il Dott. Rosario Lupo, magistrato presso la Corte di Appello di Firenze. L' appuntamento è fissato presso il Circolo Arci di Cortenuova, Giovedì 19 Febbraio alle ore 21:30

Notizie correlate

Firenze
Attualità
10 Febbraio 2026

Riapertura del bando regionale per contributi alla mobilità delle persone con disabilità

L’Asl Toscana centro, con delibera del Direttore Generale n. 45 del 22 gennaio 2026, ha approvato la riapertura dei termini del bando per la concessione di contributi economici destinati alle persone [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
5 Febbraio 2026

Referendum Giustizia, il PD Empolese Valdelsa sostiene il comitato per il NO

Il Partito Democratico Empolese Valdelsa sostiene il comitato Società civile per il NO al referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario dell’Empolese Valdelsa. «La nostra contrarietà a questa riforma non è [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
4 Febbraio 2026

Al via 'Prendersi cura di chi cura': nuovo percorso di supporto per caregiver nell'Empolese

rende avvio nel territorio dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa il progetto “Prendersi cura di chi cura”, un intervento strutturato di sostegno psicologico, formativo e informativo rivolto ai caregiver [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

torna a inizio pagina