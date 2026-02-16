Salvato un cane intrappolato in un tubo a Sesto Fiorentino

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti dalle 17:40 nel comune di Sesto Fiorentino, in via di Lungo Gavine, per il salvataggio di un cane rimasto bloccato all’interno di una tubazione in muratura del diametro di circa 50 centimetri.

Il complesso intervento si è concluso alle 20:40, dopo circa tre ore di operazioni, necessarie per raggiungere il meticcio intrappolato a circa tre metri di profondità all’interno di un portavia in muratura. I soccorritori hanno inizialmente scavato e rimosso la terra dall’apertura, liberando poi manualmente il materiale accumulato con le recenti piogge che aveva ulteriormente ristretto lo spazio nella tubazione in cemento.

Le operazioni si sono rivelate lunghe e particolarmente difficili a causa degli spazi estremamente ridotti. Un vigile del fuoco, il più longilineo della squadra, è riuscito a entrare nel condotto avanzando lentamente, rimuovendo terra e detriti fino a raggiungere l’animale, che si è lasciato prendere senza difficoltà.

Al termine dell’intervento, iniziato nel pomeriggio intorno alle 15:00, il cane è stato riconsegnato al proprietario in buono stato di salute.

