Scoperto volume annotato da Galileo Galilei alla Biblioteca Nazionale di Firenze

Una straordinaria scoperta arricchisce le collezioni della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: un volume fittamente annotato dalla mano di Galileo Galilei, finora non riconosciuto come opera dello scienziato. La scoperta è stata annunciata dalla direzione della Biblioteca, che domani presenterà il manoscritto durante una conferenza stampa nella sala Galileo alle ore 11:30.

All’incontro con la stampa parteciperanno Elisabetta Sciarra, direttrice della Biblioteca, Michaelangiola Marchiaro, responsabile del settore manoscritti, rari e fondi antichi, e importanti studiosi quali Franco Giudice (Università Cattolica di Milano), Michele Camerota (Università di Cagliari) e Ivan Malara (Università Statale di Milano).

Il ritrovamento rappresenta un contributo significativo per gli studi galileiani e offre nuove opportunità di approfondimento sul pensiero e le annotazioni dello scienziato nel contesto delle sue opere storiche.

