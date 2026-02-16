Scoperto volume annotato da Galileo Galilei alla Biblioteca Nazionale di Firenze

Scoperto alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze un volume annotato da Galileo Galilei, finora sconosciuto

Una straordinaria scoperta arricchisce le collezioni della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: un volume fittamente annotato dalla mano di Galileo Galilei, finora non riconosciuto come opera dello scienziato. La scoperta è stata annunciata dalla direzione della Biblioteca, che domani presenterà il manoscritto durante una conferenza stampa nella sala Galileo alle ore 11:30.

All’incontro con la stampa parteciperanno Elisabetta Sciarra, direttrice della Biblioteca, Michaelangiola Marchiaro, responsabile del settore manoscritti, rari e fondi antichi, e importanti studiosi quali Franco Giudice (Università Cattolica di Milano), Michele Camerota (Università di Cagliari) e Ivan Malara (Università Statale di Milano).

Il ritrovamento rappresenta un contributo significativo per gli studi galileiani e offre nuove opportunità di approfondimento sul pensiero e le annotazioni dello scienziato nel contesto delle sue opere storiche.

