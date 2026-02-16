Sequestrati oltre 23.000 articoli di Carnevale non sicuri nel Grossetano

Maxi operazione della Guardia di Finanza nel territorio di Grosseto, dove i militari del Comando provinciale hanno sequestrato oltre 1.200 articoli di Carnevale non conformi alle norme sulla sicurezza dei prodotti previste dal Codice del Consumo.

La merce – tra cui maschere, costumi per bambini, coriandoli, parrucche, trucchi e accessori – è stata rinvenuta in un esercizio commerciale nel comune di Scarlino dai finanzieri della Compagnia di Follonica e della Tenenza di Castiglione della Pescaia. I prodotti non riportavano le indicazioni minime obbligatorie, come origine, produttore o importatore, istruzioni d’uso e contatti, informazioni indispensabili per attestare la conformità agli standard di sicurezza dell’Unione Europea.

Gli articoli, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute, sono stati immediatamente ritirati dalla vendita e sottoposti a sequestro amministrativo. Al titolare dell’attività, cittadino cinese, sono state inoltre contestate sanzioni da 516 a 25.823 euro, con segnalazione alle autorità competenti.

Nei giorni precedenti, ulteriori 22.000 articoli di bigiotteria e bricolage erano stati sequestrati per le stesse violazioni nel comune di Orbetello, a conferma dell’intensificazione dei controlli sul territorio.

L’azione delle Fiamme Gialle punta a contrastare la diffusione di prodotti non sicuri, garantendo maggiore tutela ai consumatori e condizioni di concorrenza leale per gli operatori economici regolari.

