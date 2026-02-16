Truffano online una giovane, recuperati e restituiti oltre 5mila euro

Importante risultato nell’azione di contrasto alle truffe telematiche da parte dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Livorno. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio sono riusciti a recuperare e restituire oltre 5.000 euro a una giovane vittima di raggiro online, al termine di un’indagine avviata nei primi giorni di ottobre dopo un controllo nel centro del capoluogo elbano.

L’attenzione dei Carabinieri era stata attirata da un ventenne di origine lombarda che si allontanava da un bancomat con un’ingente somma di denaro appena prelevata. Gli accertamenti immediati hanno permesso di collegare il giovane, già noto per precedenti specifici, a una truffa legata alla fittizia vendita sui social di un biglietto per un concerto, realizzata insieme a un coetaneo e costata alla vittima quasi 7.000 euro in bonifici istantanei. Al momento del controllo, 5.490 euro erano ancora nella sua disponibilità e sono stati sequestrati.

I due sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria, mentre la somma recuperata è stata riconsegnata alla ragazza, giunta sull’Isola d’Elba per riottenere il denaro. L’episodio, che aveva suscitato forte interesse mediatico nazionale, si è concluso con un esito positivo grazie alla rapidità d’intervento e al coordinamento investigativo dei militari.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma sia nella prevenzione, attraverso incontri informativi rivolti alla popolazione, sia nel contrasto operativo ai reati informatici, con l’obiettivo di tutelare cittadini e vittime di raggiri digitali.

