Use Rosa Scotti, Vente: "Vittoria che dà soddisfazione"

Attesa, voluta, cercata e finalmente ottenuta. L’Use Rosa Scotti ce l’ha fatta. Battendo Galli San Giovanni Valdarno, le biancorosse hanno centrato diversi risultati in uno: vincere con una delle big del girone, rialzarsi dopo il ko di Milano e prepararsi col morale alto ad un calendario che, oltre alla sosta, le mette davanti tre trasferte consecutive.

Fra le protagoniste, come sempre, Liga Vente. “E’ una grande soddisfazione – commenta la pivot – ci eravamo andate vicino altre due volte e stavolta ci siamo riuscite. Il nostro lavoro è stato premiato ed ora dobbiamo guardare avanti perché le prossime partite saranno decisive per la nostra corsa ai playoff. Più di Galli abbiamo avuto la voglia di vincere e la grinta che ci abbiamo messo. Volevamo a tutti i costi farcela ed eravamo pronte a buttarci su ogni pallone ed a tenere alta la concentrazione per tutta la partita. Questo credo abbia fatto la differenza e la vittoria è stata meritata”. Con un finale vissuto in panchina a causa dei falli. “Sì – prosegue – è stata una sofferenza ma non ho mai avuto la sensazione di poterla perdere. Le compagne sono state brave a non mollare ed abbiamo portato a casa due punti che sono molto importanti. Abbiamo visto che possiamo battere una delle squadre più forti del campionato ed anche in ottica playoff è una cosa che ci da morale”. “Ora questi playoff ce lo dobbiamo andare a prendere – conclude Vente – ci sono tre trasferte molto difficili con un intermezzo per la sosta che è molto importante per ricaricare le energie e giocarci tutto nella volata finale”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa