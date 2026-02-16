Greve porterà venti giovani in Germania per uno scambio con Veitshöchheim

Dopo il riconoscimento, conferito lo scorso novembre dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, al sindaco Paolo Sottani, nell’ambito della Cerimonia di consegna del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, il Comune dà seguito al dialogo internazionale e al rapporto consolidato con il comune gemellato tedesco di Veitshöchheim, attivo da oltre trent’anni. Partecipazione giovanile, impegno civico, cittadinanza attiva e cultura della memoria condivisa sono gli obiettivi del nuovo percorso che la giunta Sottani, in continuità con il rapporto di gemellaggio con il comune tedesco, si propone di realizzare attraverso un progetto di scambio giovanile internazionale, rivolto ai giovani residenti nel territorio comunale. Per individuare i ragazzi e le ragazze interessati a compiere questa esperienza, l’amministrazione comunale ha indetto un bando pubblico per la selezione di 20 giovani disposti a partecipare gratuitamente al progetto di scambio giovanile con il comune gemellato tedesco. “Il progetto che non comporterà alcun costo per i partecipanti – dichiara il sindaco Paolo Sottani - rappresenta un’importante occasione di incontro, dialogo e crescita personale e collettiva, fondata sui valori dell’amicizia tra i popoli, della cooperazione europea e della memoria storica condivisa”.

Per partecipare al bando, la cui domanda di selezione, disponibile on line sulla rete civica del Comune, dovrà essere presentata entro le ore 13 del 6 marzo 2026 (da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune, piazza Matteotti, 7), occorre avere un’età compresa tra i 16 e i 28 anni, compiuti alla data di scadenza del bando ed essere residenti nel Comune di Greve in Chianti. I giovani selezionati saranno chiamati a partecipare a tutte le attività previste dal progetto, sia nella fase del primo incontro a Greve in Chianti, in programma ad aprile 2026, quando una delegazione di giovani tedeschi raggiungerà il comune chiantigiano, sia nella fase della trasferta, prevista a ottobre 2026, che porterà i giovani grevigiani in Germania. E’ richiesta la conoscenza base della lingua tedesca o dell’inglese, nessun requisito specifico di esperienza o formazione.

Per informazioni è possibile contattare: adesioni@comune.greve-in-chianti.fi.it. Il nostro intento – prosegue il primo cittadino - è quello di costruire un’opportunità di conoscenza e di valorizzazione della memoria che inviti a riflettere sui valori della pace, della democrazia e dei diritti umani, crediamo fondamentale che il ponte tra passato e presente sia coltivato dalle comunità dei giovani dei due paesi che stringono una lunga storia di amicizia e gemellaggio. Lo scambio, che prevede percorsi di visita nei luoghi significativi legati alla storia della seconda guerra mondiale, potrà costituire anche uno strumento di promozione territoriale destinato ad un turismo lento, consapevole e sostenibile, attento al patrimonio naturale, storico e culturale dei territori coinvolti”.

Lo scorso novembre il sindaco Paolo Sottani ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier e del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Istituito nel settembre 2020 e giunto alla sua terza assegnazione, il riconoscimento internazionale ha celebrato le relazioni tra le comunità dei due Paesi ed è scaturito dalla partecipazione del Comune ad un bando pubblico che ha permesso di ottenere un contributo di oltre 20mila euro, assegnato per l’impegno profuso nel cammino del gemellaggio costruito insieme alla realtà tedesca, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle comunità scolastiche e delle realtà culturali, musicali e sociali dei due territori. I temi posti al centro del premio sono legati ai settori Giovani e Dialogo intergenerazionale, Impegno civico, Europa e Cultura della memoria, Sostenibilità e Coesione sociale. Il sindaco Sottani è stato accompagnato dalla professoressa Cristina Turchi e ha ritirato il premio insieme al sindaco di Veitshöhheimer Jurgen Gotz.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

