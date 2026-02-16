Congratulazioni a Vittorio Morelli, laureato con 110 e lode in ingegneria aerospaziale

Vittorio Morelli, giovane di Montopoli in Val d'Arno, si è laureato in ingegneria aerospaziale all'Università di Pisa col massimo dei voti e con la lode.

La tesi di Morelli era su "Partial-state feedback model reference adaptive control applied to non minimum aircraft autopilots", Morelli ha ottenuto 110 e lode.

"Congratulazioni a Vittorio Morelli di Montopoli. Parenti e amici gli augurano una splendida carriera come flight control engineer" è il messaggio inviato per festeggiare la laurea.