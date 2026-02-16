Torna 'Volterra a tavola con il territorio': l'itinerario gastronomico culturale firmato Confersercenti

L'iniziativa vuole valorizzare la città etrusca e le sue eccellenze durante i mesi invernali, quando il flusso turistico è più ridotto. L'itinerario si svolgerà in tre date: domenica 8, sabato 14 e domenica 22 febbraio

A Volterra torna l'itinerario gastronomico culturale firmato Confersercenti con 'Volterra a tavola con il territorio'. Un percorso culturale e gastronomico inserito nel programma regionale 'Appunti di Viaggio', pensato per turisti e residenti. L'iniziativa vuole valorizzare la città etrusca e le sue eccellenze durante i mesi invernali, quando il flusso turistico è più ridotto. L'itinerario si svolgerà in tre date: domenica 8, sabato 14 e domenica 22 febbraio, e comprenderà visite al Museo Etrusco Guarnacci, alla Pinacoteca Comunale, all'Ecomuseo dell'Alabastro, al Palazzo dei Priori, all'Acropoli Etrusca, alla Cisterna Romana e al Teatro Romano.

Il ritrovo è fissato alle 10 in piazza dei Priori, dove i partecipanti saranno accolti dalla guida Claudia Meucci, che accompagnerà i gruppi durante il tour. Al termine della visita, l'esperienza proseguirà con un pranzo al ristorante Volaterradi Jonni Guarguaglini, presidente dell'Area Valdicecina di Confesercenti. Il costo del menù è di 30 euro e prevede piatti a base di prodotti tipici locali: dalla fett'unta con olio extravergine dei colli toscani e sale di Volterra, al carpaccio di manzo con olio agli agrumi, fino a una lasagnetta bianca con verdure; per concludere, dessert a base di biscotto al caramello salato, ganache fondente e mou croccante della cioccolateria Chic & Shock di Volterra. Vino locale e acqua completano l'esperienza. Su prenotazione, sono disponibili anche menù vegetariani, vegani o senza glutine.

"Promuovere le città d'arte come Volterra è la missione di ogni associazione, in particolare della nostra -, spiega Claudia Del Sarto, responsabile Aree Valdera - Cuoio e Valdicecina per Confesercenti Toscana -. Far scoprire e far conoscere luoghi e sapori di Volterra è fondamentale, soprattutto nei mesi più freddi come febbraio, quando la stagione turistica è meno vivace. Vogliamo portare gente a scoprire le nostre attività e i nostri musei, perché Volterra è quasi un museo a cielo aperto".

L'iniziativa è aperta a tutti e non prevede costi aggiuntivi oltre al pranzo, essendo totalmente finanziata da Confesercenti nell'ambito del progetto Vetrina Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione contattando Confesercenti ai numeri 388 6938823 o 320 3705359, via chiamata o messaggio, indicando nome, cognome e numero di telefono.

