La 45esima "Spiga d'Argento" vinta da Silvio Papale: "Opera tra passato e presente"

Si è conclusa domenica 15 febbraio, presso la Saletta "La Spiga" del Circolo ARCI Montagnana, la 45ª edizione del Concorso di Pittura "La Spiga d’Argento", storico appuntamento dedicato all’arte e alla creatività che, anche quest’anno, ha saputo richiamare pubblico e partecipazione. A valutare le opere in concorso è stata una giuria composta anche dall’assessora alla cultura Annalisa Giotti e dalla consigliera comunale Stefania Borghi, che hanno seguito con attenzione il percorso artistico proposto dai partecipanti.

"Desidero sottolineare come non sia stato affatto semplice decretare il vincitore, perché tutte le opere presentate erano di grande qualità. La commissione si è trovata davanti a lavori validi e meritevoli. Per quanto riguarda il vincitore, siamo rimasti colpiti non solo dall’insieme dell’opera, ma soprattutto dai dettagli, che attirano l’attenzione e fanno nascere domande in chi osserva; l'opera di Papale unisce il linguaggio del giornalismo a quello della pittura. Nelle sue creazioni mette insieme la rigidità e l’ordine delle pagine di giornali e riviste con immagini più poetiche" dichiara l'Assessora alla cultura, Annalisa Giotti.

A conquistare il primo premio dell’edizione 2026 è quindi Silvio Papale con l’opera "Memoria di una vita" (60×80 cm, tecnica mista), scelta dalla giuria per la qualità espressiva e la capacità di restituire, attraverso l’immagine, un racconto intenso e personale.

"Ricevere il 1° premio alla 45ª edizione del Concorso di Pittura “La Spiga d’Argento” è per me un’emozione profonda e un riconoscimento che porto con grande gratitudine. È stato un onore condividere questo momento con il sindaco Alessio Mugnaini, la cui presenza testimonia l’attenzione del territorio verso l’arte, e con il direttore artistico, il maestro Alessandro Poggianti, che con passione e competenza guida da anni questo importante appuntamento culturale. - dichiara Silvio Papale - L’opera nasce dal desiderio di mettere in dialogo frammenti di passato e tracce del presente. Attraverso volti, architetture e parole che affiorano come reperti emotivi, ho cercato di costruire un paesaggio interiore in cui la figura femminile diventa custode silenziosa di storie sospese. I ritagli di giornale e le scritture evocano un tempo che ritorna, si sovrappone, si trasforma."

"Questa 45ª edizione della Spiga d’Argento ha confermato ancora una volta la vitalità e il valore di un appuntamento che appartiene alla storia culturale di Montespertoli. Siamo felici della partecipazione registrata e della qualità delle opere presentate, che hanno reso la scelta della giuria particolarmente significativa. Il concorso continua a essere uno spazio importante di incontro tra arte, comunità e creatività, capace di coinvolgere generazioni diverse e di valorizzare il territorio" dichiarano gli organizzatori del concorso “La Spiga d’Argento”.

La composizione stratificata vuole suggerire che la memoria non è un archivio immobile, ma un organismo vivo che respira nel presente e lo modella. In questo incontro tra ciò che è stato e ciò che è, invito lo spettatore a riconoscere la propria storia nei dettagli, nei segni, nelle assenze, lasciando che ogni frammento diventi un ponte tra epoche e identità.

Accanto al riconoscimento principale, la cerimonia conclusiva ha visto l’assegnazione di numerosi premi speciali, conferiti anche a personalità di rilievo del mondo della cultura e dello spettacolo come il professor Mario Lorini, presidente ANAC Cinema, l’attore Sergio Forconi e lo scrittore e regista Alessandro Sarti.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alle realtà associative e sociali del territorio: sono stati premiati, tra gli altri, AVIS Montespertoli, il Comitato Pro Saharawi, il Cavaliere del Lavoro Giovanni Valeri, il Gruppo '900 e l’Emporio Solidale "Le Dodici Ceste", riconosciuti per il loro impegno nella comunità.

Significativo anche il primo premio speciale dedicato ai sindaci che si sono distinti nel sociale e nella promozione culturale, assegnato al sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni e all’emerito sindaco di Montespertoli Luigi Nigi.

Nel corso della premiazione sono stati inoltre conferiti riconoscimenti al Comitato ARCI Empolese, a Rita Pedullà, ad Andrea Nicita e a Renzo Bandinelli, a testimonianza di un’edizione che ha voluto valorizzare non solo gli artisti, ma anche chi contribuisce attivamente alla crescita culturale del territorio.

Accanto al concorso, grande partecipazione ha suscitato anche la quarta esposizione "I Bambini sono Artisti", con i lavori realizzati dai più piccoli nel corso di pittura condotto da Rita Pedullà: uno spazio speciale che ha aggiunto entusiasmo e freschezza alla manifestazione.

Fonte: Comune di Montespertoli

Notizie correlate