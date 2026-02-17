A Pisa torna la Coppa del Mondo Paralimpica

È ormai una classicissima della scherma internazionale in carrozzina, orgoglio e punto fermo di tutto il movimento italiano: la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa è pronta a mandare in scena la sua 11^ edizione. L’appuntamento è da giovedì 19 a domenica 22 febbraio sulle pedane del PalaCus, per uno spettacolo d’agonismo che coinvolgerà quasi 400 atleti partecipanti in rappresentanza di 29 Paesi.

Grandi numeri per la tappa affidata all’esperienza organizzativa dell’US Pisascherma che, con il supporto della FIS, del Comune di Pisa, dell’Università e di tanti altri preziosi partner, porta ancora una volta in Italia una delle tappe più apprezzate del circuito iridato di World Abilitysport Para Fencing.

Questa mattina, in sala delle Baleari a palazzo Gambacorti la presentazione. Erano presenti Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Marco Macchia, delegato del rettore dell’Università di Pisa per i rapporti con il territorio, Giulio Messerini, presidente CUS Pisa, Giovanni Calabrò, presidente US Pisascherma, Daria Marchetti, consigliere nazionale Federazione Italiana Scherma. Per la spedizione azzurra Alessandro Paroli, commissario tecnico Italia - Fioretto Paralimpico, e Julia Markowska, atleta spada e sciabola nazionale italiana.

«Ospitiamo con grande piacere e orgoglio questa undicesima edizione della Coppa del mondo paralimpica di Pisa – dice Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa -. Quasi 400 partecipanti, con delegazioni da 29 Paesi, per un evento che da anni si tiene nella nostra città. Questa sarà un’edizione particolarmente importante perché tappa fondamentale per arrivare alle qualificazioni del prossimo anno per le Olimpiadi paralimpiche del 2028. Ringrazio in particolare il Comitato organizzatore per il grande sforzo che mette per questo evento e per avere candidato la nostra città fino al 2029. Per noi è un grande onore accogliere atleti da tutto il mondo che, con grinta, si batteranno sulle pedane pisane. Un grande messaggio di inclusione e di abbattimento di ogni differenza. Quest’anno poi saranno protagonisti anche giovani atleti under 14 e rivolgo un invito a tutte le famiglie di andare con i propri bambini e ragazzi a seguire le gare, per il messaggio e per lo spettacolo che queste competizioni riescono a trasmettere al pubblico».

«Siamo orgogliosi di accogliere, per l’undicesima volta, presso le strutture del CUS Pisa, questo straordinario evento - dice Marco Macchia, delegato del Rettore per i rapporti con il territorio -. Un appuntamento che testimonia la volontà dell’Ateneo di essere parte attiva nella promozione di iniziative capaci di generare un impatto sociale sul territorio. Le atlete e gli atleti provenienti da tutto il mondo offriranno una testimonianza concreta di come talento e determinazione possano tradursi in inclusione e forza interiore, valori che sentiamo particolarmente vicini, poiché richiamano il nostro impegno quotidiano nella promozione dello sport, sia agonistico sia non agonistico, anche attraverso strumenti come il progetto “Dual Career”, che consente di conciliare il percorso accademico con l’attività sportiva ad alto livello».

«La Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa è un evento clou per la nostra Federazione, una straordinaria espressione di competizione ai massimi livelli e inclusività autentica che è alla base della nostra visione - il commento del presidente federale Luigi Mazzone –. Nel 2026 la FIS celebra il 15° anno di attività integrata e dopo gli eccellenti risultati del Mondiale di Iksan siamo consapevoli d’essere nel pieno di un lavoro cruciale, che stiamo conducendo con la nostra consigliera referente Daria Marchetti e il fondamentale supporto della super campionessa Bebe Vio, per favorire l’ampliamento della base e una promozione sempre più efficace del settore paralimpico. Ringrazio l’US Pisascherma, dal presidente Giovanni Calabrò a tutto il suo staff, così come gli enti e le realtà del territorio che sono coinvolti, per uno sforzo organizzativo che farà ancora una volta di questa manifestazione un vanto della scherma italiana».

Grande attesa per la folta spedizione azzurra che darà battaglia in pedana all’ombra della Torre Pendente: 25 in tutto gli atleti che rappresenteranno il Tricolore (alcuni gareggeranno in più di un’arma), guidati dai CT Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada), con Bebe Vio Grandis nel ruolo di capo delegazione.

Un gruppo numeroso e ambizioso, in cui spiccano campioni affermati e di grande esperienza ma anche tanti giovani tra i quali debuttanti ed emergenti ai primi impegni internazionali. L’obiettivo è dare continuità agli ottimi risultati dell’ultima tappa di Coppa del Mondo Paralimpica disputata a Nakhon Ratchasima, in Thailandia, dove gli azzurri hanno conquistato ben 10 medaglie (di cui sei d’oro, tre d’argento e una di bronzo). A supporto della spedizione anche il fisioterapista Christian Lorenzini.

Il calendario di Pisa si dipanerà in quattro giorni: i primi tre saranno dedicati alle prove individuali, chiusura domenica con tre competizioni a squadre.

Il programma si aprirà giovedì 19 febbraio con la spada femminile, che vedrà l’Italia rappresentata da Julia Markowska nella categoria B e da Sofia Brunati e Sofia Garnero nella A, e con il fioretto maschile, specialità in cui saranno impegnati nella categoria A il capitano Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Mattia Galvagno, Giuseppe Becciu, Samuele Frascaroli ed Elio Iozzi; nella B invece toccherà a Michele Massa, Gianmarco Paolucci e Leonardo Rigo.

Venerdì 20 febbraio spazio alla sciabola maschile e al fioretto femminile. Guida la schiera degli sciabolatori italiani Edoardo Giordan, cinque volte vincitore a Pisa, in gara nella categoria A con Gabriele Maria Albini e Mattia Galvagno, mentre nella B saranno in pedana Gianmarco Paolucci, Andrea Jacquier, Davide Costi, Salvatore De Falco e Fausto Niro; tra le fiorettiste, invece, nella categoria B la campionessa del mondo Andreea Mogos e nella A la capitana Loredana Trigilia e Sofia Garnero.

Sabato 21 febbraio le ultime quattro competizioni individuali con la sciabola femminile e la spada maschile. Le sciabolatrici azzurre saranno Julia Markowska, Andreea Mogos e Gloria Lorenzetti nella categoria B, Loredana Trigilia, Sofia Brunati e Gaia De Rossi nella A; tra gli spadisti in gara nella categoria A Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Edoardo Giordan, Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci e Samuele Frascaroli; nella B Michele Massa, Andrea Jacquier, Leonardo Rigo, Davide Costi, Salvatore De Falco e Simone Rabitti.

Domenica 22 febbraio il sipario calerà con tre prove a squadre: le formazioni italiane saranno in pedana nella sciabola femminile (Loredana Trigilia, Julia Markowska e Andreea Mogos), nel fioretto maschile (Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Michele Massa e Matteo Betti) e nella spada femminile (Sofia Garnero, Sofia Brunati e Julia Markowska).

In calendario anche un momento speciale con una suggestiva esibizione di sciabola paralimpica Under 14, in programma alle ore 17:45 di venerdì.

È prevista un’ampia copertura mediatica per la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026: le fasi finali di tutte le gare nelle quattro giornate saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile sulla piattaforma Sportface, con la telecronaca di Salvatore Castiglione e il commento tecnico d’eccezione di Stefano Pantano. Sui canali social della FIS, inoltre, spazio a fotogallery, highlights, interviste e tanti contenuti per vivere tutte le emozioni del più grande evento internazionale di scherma paralimpica che si svolge in Italia.

Coppa del Mondo Paralimpica “Pisa 2026” | 19-22 febbraio, programma e azzurri in gara

Day 1 – Giovedì 19 febbraio

Spada femminile Categoria B (Julia Markowska)

Fioretto maschile Categoria A (Giuseppe Becciu, Matteo Betti, Samuele Frascaroli, Mattia Galvagno, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi)

Spada femminile Categoria A (Sofia Brunati, Sofia Garnero)

Fioretto maschile Categoria B (Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo)

Day 2 – Venerdì 20 febbraio

Sciabola maschile Categoria A (Gabriele Maria Albini, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan)

Fioretto femminile Categoria B (Andreea Mogos)

Sciabola maschile Categoria B (Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Fausto Niro, Gianmarco Paolucci)

Fioretto femminile Categoria A (Sofia Garnero, Loredana Trigilia)

Day 3 – Sabato 21 febbraio

Sciabola femminile Categoria B (Gloria Lorenzetti, Julia Markowska, Andreea Mogos)

Spada maschile Categoria A (Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi)

Sciabola femminile Categoria A (Sofia Brunati, Gaia De Rossi, Loredana Trigilia)

Spada maschile Categoria B (Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti, Leonardo Rigo)

Day 4 – Domenica 22 febbraio

Sciabola femminile a squadre (Team Italia: Loredana Trigilia, Julia Markowska, Andreea Mogos)

Fioretto maschile a squadre (Team Italia: Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Michele Massa, Matteo Betti)

Spada femminile a squadre (Team Italia: Sofia Garnero, Sofia Brunati, Julia Markowska)

Coppa del Mondo Paralimpica “Pisa 2026” | 19-22 febbraio, palinsesto “Assalto TV”

Day 1 – Giovedì 19 febbraio

14:40 – Spada femminile Categoria B – Semifinale 1

14:50 – Spada femminile Categoria B – Semifinale 2

15:10 – Fioretto maschile Categoria A – Semifinale 1

15:20 – Fioretto maschile Categoria A – Semifinale 2

15:40 – Spada femminile Categoria B – Finale

15:50 – Fioretto maschile Categoria A – Finale

17:40 – Spada femminile Categoria A – Semifinale 1

17:50 – Spada femminile Categoria A – Semifinale 2

18:10 – Fioretto maschile Categoria B – Semifinale 1

18:20 – Fioretto maschile Categoria B – Semifinale 2

18:40 – Spada femminile Categoria A – Finale

18:50 – Fioretto maschile Categoria B – Finale

19:20 – Cerimonia di premiazione

Day 2 – Venerdì 20 febbraio

12:40 – Sciabola maschile Categoria A – Semifinale 1

12:50 – Sciabola maschile Categoria A – Semifinale 2

13:10 – Fioretto femminile Categoria B – Semifinale 1

13:20 – Fioretto femminile Categoria B – Semifinale 2

13:40 – Sciabola maschile Categoria A – Finale

13:50 – Fioretto femminile Categoria B – Finale

16:20 – Sciabola maschile Categoria B – Semifinale 1

16:30 – Sciabola maschile Categoria B – Semifinale 2

16:50 – Fioretto femminile Categoria A – Semifinale 1

17:00 – Fioretto femminile Categoria A – Semifinale 2

17:20 – Sciabola maschile Categoria B – Finale

17:30 – Fioretto femminile Categoria A – Finale

17:45 – Esibizione di scherma paralimpica Under 14

18:00 – Cerimonia di premiazione

Day 3 – Sabato 21 febbraio

14:00 – Sciabola femminile Categoria B – Semifinale 1

14:10 – Sciabola femminile Categoria B – Semifinale 2

14:30 – Spada maschile Categoria A – Semifinale 1

14:40 – Spada maschile Categoria A – Semifinale 2

15:00 – Sciabola femminile Categoria B – Finale

15:10 – Spada maschile Categoria A – Finale

17:40 – Sciabola femminile Categoria A – Semifinale 1

17:50 – Sciabola femminile Categoria A – Semifinale 2

18:10 – Spada maschile Categoria B – Semifinale 1

18:20 – Spada maschile Categoria B – Semifinale 2

18:40 – Sciabola femminile Categoria A – Finale

18:50 – Spada maschile Categoria B – Finale

19:20 – Cerimonia di premiazione

Day 4 – Domenica 22 febbraio

11:30 – Finale a squadre di sciabola femminile

12:20 – Finale a squadre di fioretto maschile

14:30 – Finale a squadre di spada femminile

15:30 – Cerimonia di premiazione

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

