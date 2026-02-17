Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della seconda fase per i ragazzi di Renato Gasperoni, che al PalaBetti superano il Vela Basket per 67-65 riscattando la sconfitta del match di andata. Prestazione solida per i gialloblu, protagonisti di un match in equilibrio per tutti i quaranta minuti. Le squadre, infatti, si alternano al comando andando all’intervallo sul 38-35. Nella ripresa la gara non si sblocca (54-51 alla terza sirena), preludio ad un ultimo quarto in cui tutto si decide nei possessi finali.

Prossimo impegno lunedì 23 febbraio alle 20:30 sul parquet di Donoratico.

Abc Castelfiorentino – Vela Basket 67-65

Tabellino: Garbetti 3, Baldi 4, Vallerani 5, Marchetti 3, Ciulli 14, Bini 8, Bartolini 14, Paniccià, Kamberaj, Niccolini 5, Giglioli 11, Capuana. All. Gasperoni. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 20-22, 18-13, 16-16, 13-14

UNDER 15 ECCELLENZA

Bel colpo esterno per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, corsari ad Agliana per 63-72. Contro la squadra che li precede in classifica, i gialloblu danno vita ad un prova corale, approcciando con intensità fino al+6 del primo riposo (17-23). Nel secondo quarto l’allungo castellano tocca la doppia cifra di vantaggio (32-42 a metà gara), con la squadra di casa che al rientro prova a ridurre la forbice. L’Abc, però, tiene altissima la concentrazione, amministrando i giochi nella quarta frazione per poi gestire al meglio gli ultimi giri di cronometro.

Prossimo impegno domenica 22 febbraio alle 11:30 al PalaBetti contro il Cmb Lucca.

Pallacanestro Agliana – Abc Castelfiorentino 63-72

Tabellino: Macchi, Nardi 6, Giovannoni 11, Bellesi, Mannocci 8, Profeti 13, Faffi 2, Falorni 23, Muoio 9. All. Mazzuca. As. Ciampolini.

Parziali: 17-23, 15-19, 17-15, 14-15

UNDER 13 REGIONALE

Si chiude con la vittoria casalinga ai danni di Valdisieve la seconda fase dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che mettono così l’ipoteca sul secondo posto in classifica e, con esso, sul passaggio alla terza fase valida per il titolo regionale. Dopo un avvio di gara sul punto a punto, i gialloblu cambiano passo nel secondo quarto, prendendo saldamente in mano il controllo a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando due pesanti break indirizzano la sfida (62-37 alla terza sirena). A niente serve dunque la reazione fiorentina nell’ultimo quarto, quando ormai all’Abc basta amministrare.

Domenica 22 febbraio al via la terza fase, con esordio in programma alle 9:30 al PalaBetti contro Pescia.

Abc Castelfiorentino – Basket Valdisieve 71-55

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Lucchesi, Delli Carri, Fineschi. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 21-22, 19-7, 22-8, 9-18

UNDER 17 FEMMINILE

Prosegue la stagione tutta in salita delle ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti cedono il passo alla Synergy per 35-66. Contro la squadra che le precede in classifica, le gialloblu accusano un parziale di 6-16 nella prima frazione che, di fatto, indirizza subito la sfida. La reazione castellana nel secondo quarto prova a ridurre la forbice, ma le ospiti hanno ormai saldo il controllo e nella ripresa gestiscono e allungano mettendo ben presto l’ipoteca.

Prossimo impegno domenica 22 febbraio alle 16 sul parquet di Sansepolcro.

Gialloblu Castelfiorentino – Synergy Basket 35-66

Tabellino: Dainelli 11, Jahelezi N. 12, Majia 5, Montanelli 4, Latini 3, Zenarti, Antognotti, Ciampolini, Mancini, Murati, Jahelezi S., Fontanelli. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 6-16, 13-19, 8-16, 8-15

MINIBASKET

Un bellissimo poker nel weekend del settore minibasket gialloblu, che ha visto scendere in campo Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli.

Vittoria per il gruppo Esordienti maschile di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che si è preso il derby casalingo ai danni dell’Use Empoli, mentre il gruppo Esordienti femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli ha fatto valere il fattore campo ai danni di Pistoia. Passando agli Aquilotti Open 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, ottimo successo esterno sul parquet di Lastra a Signa, mentre gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong hanno replicato l’acuto casalingo degli Esordienti assicurandosi il mini derby contro l’Use.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino