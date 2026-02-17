Acque, lavori nella frazione di Marti: sostituiti 700 metri di condotte

Nuovo intervento sull’acquedotto nel comune di Montopoli in Val d’Arno: Acque ha avviato i lavori per il risanamento di un tratto di rete idrica in via Mazzana nella frazione di Marti, nell’ambito di Digital4Zero, progetto co-finanziato dal PNRR dedicato alla digitalizzazione delle reti e alla riduzione delle perdite.

L’opera prevede la sostituzione di circa 700 metri di condotta idrica esistente con una nuova tubazione in ghisa sferoidale - materiale più resistente e duraturo nel tempo - dal diametro maggiore rispetto alla rete attuale. Pianificato in sinergia con l’amministrazione comunale, l’intervento consentirà di superare le criticità di un’infrastruttura ormai obsoleta, migliorando l’affidabilità del servizio nella frazione.

L’investimento complessivo ammonta a circa 250mila euro, e rappresenta la risposta a una situazione attesa da anni dai residenti, offrendo una soluzione definitiva alle problematiche della rete. I benefici attesi riguardano non solo la maggiore continuità e qualità del servizio per le utenze, ma anche una riduzione delle perdite idriche, un minore ricorso agli interventi di manutenzione nel tempo e un utilizzo più sostenibile della risorsa. Per contenere l’impatto del cantiere e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, anche in relazione all’eventuale transito dei mezzi di soccorso, i lavori sono stati organizzati in più tratti di intervento, così da limitare per quanto possibile i disagi alla viabilità e ai residenti. La conclusione delle operazioni, salvo imprevisti, è fissata nel corso della prossima primavera.

Nei giorni scorsi, la sindaca di Montopoli in Val d’Arno, Linda Vanni, e il presidente di Acque, Simone Millozzi, hanno effettuato un sopralluogo congiunto in via Mazzana, accompagnati anche dall’ufficio tecnico del Comune. “Questo intervento - ha ricordato Millozzi nell’occasione - si inserisce in un graduale percorso di ammodernamento della rete idrica nella frazione di Marti: negli ultimi anni, infatti, Acque aveva già portato a termine la sostituzione della tubazione in via Martiri della Libertà e, più di recente, quella di via Borgo d’Arena, confermando una programmazione strutturata e continua degli investimenti sul territorio”. “Si tratta di un intervento molto atteso dai cittadini e dalle cittadine di Marti – ha commentato la sindaca Vanni - Ringrazio Acque per aver dato risposte concrete alle necessità della frazione con investimenti importanti sul territorio. Un lavoro che è frutto di un dialogo costante tra jamministrazione comunale e gestore idrico”.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

