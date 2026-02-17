All’Università per Stranieri di Siena un nuovo ciclo di incontri su Palestina e diritti negati

Moni Ovadia

A inaugurare il percorso Moni Ovadia: conferenze, dibattiti e laboratori con studiosi e artisti sul conflitto israelo-palestinese

Prenderà il via il 23 febbraio il secondo ciclo di incontri dedicato al tema “Palestina e diritti negati: conflitto, genocidio e implicazioni globali”, promosso dall’Università per Stranieri di Siena. Ad aprire la rassegna sarà Moni Ovadia, con una riflessione dal titolo “Sfregio e menzogna. Antisemitismo e sionismo”.

L’appuntamento sarà introdotto dai saluti del rettore Tomaso Montanari e del direttore del dipartimento di studi umanistici Giuseppe Marrani. Il ciclo, in continuità con il percorso avviato nel 2025, punta – spiega l’ateneo – a “diffondere conoscenze e portare un contributo di sensibilizzazione sulla crisi umanitaria in corso a Gaza, sulla manipolazione del diritto internazionale connessa al genocidio della popolazione palestinese e sull’occupazione illegale della Cisgiordania in drammatica accelerazione a opera di Israele”.

Fino a maggio 2026 interverranno artisti e studiosi della questione israelo-palestinese, con incontri moderati da docenti universitari e seguiti da dibattiti aperti al pubblico. L’iniziativa prevede inoltre percorsi con le scuole e laboratori teatrali, con l’obiettivo di approfondire gli aspetti storici, politici e culturali legati ai territori occupati.

