Alluvioni, Stella (FI): "In due anni Regione evaso solo 2mila domande di ristoro su 8mila"

"Per l'alluvione del 2-3 novembre 2023, sono state evase solo 2.000 domande di ristoro su 8.000. Non siamo noi ad aver fatto questi calcoli, ma lo ha fatto direttamente il Presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, commissario all'emergenza, incontrando la stampa per fare il punto sulla gestione degli indennizzi e delle opere di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023. Non è accettabile che a quasi due anni e mezzo di distanza da quegli eventi drammatici, tre quarti delle famiglie danneggiate non abbia ancora ottenuto rimborsi per i danni subiti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Nel 2024, pochi mesi dopo l'alluvione - ricorda Stella - dal Governo sono arrivati stanziamenti per 66 milioni di euro. Ci chiediamo quali siano le ragioni che hanno portato, in questi quasi 30 mesi, a concedere ristori solo a 2.000 soggetti richiedenti, mentre altri 6.000 che hanno fatto regolare domanda, ancora non hanno ricevuto il rimborso. Le domande statali sono state poco più di 8.000, di cui circa 3.000 con rendicontazione completata e 2.000 già liquidate per contributi fino a 5.000 euro. Famiglie e imprese attendono una risposta dettagliata e puntuale".