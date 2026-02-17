Assemblea aperta di "Empoli per la pace": "Invitiamo cittadini e associazioni a partecipare"

"C’è un momento in cui non basta più indignarsi da soli. Un momento in cui il senso di smarrimento davanti a un mondo che sembra aver smarrito ogni regola va trasformato in parola, confronto, proposta". Così il comitato "Empoli per la pace" presenta l'assemblea aperta in programma sabato 28 febbraio, dalle 16.30, all'ex Cinema La Perla, in via dei Neri.

Il programma prevede l'apertura con la conferenza del giornalista Fulvio Scaglione, "La nuova fase internazionale: per una strategia contro le guerre". A seguire l’assemblea aperta e, alle 20.30, un aperitivo finale.

"Viviamo una fase storica in cui il diritto internazionale viene calpestato - proseguono dal comitato - e la legge del più forte sembra tornare l’unica regola. Per questo abbiamo bisogno di luoghi veri di confronto, di analisi, di partecipazione civile. Invitiamo la cittadinanza, le associazioni e tutte le persone che credono nella pace come scelta politica concreta — non come parola astratta — a esserci.

La pace si costruisce insieme. Empoli può e deve essere parte di questa costruzione. Vi aspettiamo".