L'Associazione 'Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli' in visita al Comando Nazionale

Nei giorni scorsi una delegazione dell’Associazione “Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli”, composta dal vicepresidente Alessio Spinelli, già sindaco di Fucecchio e attualmente consigliere del

Presidente Eugenio Giani, e dal segretario generale Sergio Baviello, ha fatto visita al Comandante nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, dott. Ing. Eros Mannino, presso la sede centrale di

Ministero dell'Interno al Viminale, a Roma, per la consegna ufficiale dell’attestato di socio dell’Associazione.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e reciproca stima, ha rappresentato un’importante occasione di confronto su tematiche di stretta attualità. In particolare, si è discusso delle difficili situazioni che sempre più frequentemente si presentano nei luoghi di pubblico spettacolo e negli eventi all’aperto caratterizzati da forte affluenza di persone, richiamando anche

recenti e drammatici episodi verificatisi all’estero, come nel caso di Crans-Montana, dove la perdita di numerose giovani vite ha profondamente colpito l’opinione pubblica.

Proprio alla luce di tragedie di tale portata, è emersa una riflessione condivisa: di fronte a simili eventi la politica e le istituzioni non possono limitarsi all’indignazione. È indispensabile che, oltre

all’esistenza delle normative, vi siano controlli puntuali, verifiche costanti, sopralluoghi accurati e ogni altra azione necessaria a garantirne il rispetto. Non si tratta soltanto di sanzionare eventuali

irregolarità, ma di tutelare concretamente la vita umana, soprattutto quando in gioco vi sono giovani e giovanissimi.

È stato inoltre espresso un sentito plauso a tutti i soccorritori e, in modo particolare, ai Vigili del Fuoco, che quotidianamente operano in scenari complessi e spesso estremamente rischiosi, mettendo a repentaglio la propria incolumità per fronteggiare emergenze talvolta riconducibili a leggerezze o alla mancata osservanza delle normative di sicurezza.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita anche la volontà dell’Associazione di promuovere momenti di sensibilizzazione rivolti ai giovani. L’obiettivo è quello di poter incontrare gruppi di adolescenti

nelle scuole del territorio, previo consenso dei dirigenti e delle dirigenti, per affrontare il tema della percezione del rischio e della corretta osservazione delle condizioni di sicurezza quando si

frequentano ambienti affollati o situazioni potenzialmente critiche. Tali incontri potrebbero essere realizzati con il contributo di funzionari esperti dei Vigili del Fuoco in servizio, così da offrire ai

ragazzi testimonianze autorevoli e concrete.

Al termine della visita, il Comandante e i rappresentanti dell’Associazione hanno condiviso un momento conviviale, suggellato da una fotografia ricordo che testimonia la solidità di un rapporto

fondato su collaborazione, rispetto istituzionale e impegno comune al servizio della comunità.

L’Associazione rinnova infine il proprio sostegno ai Vigili del Fuoco, esprimendo profonda gratitudine per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere che ogni giorno dimostrano a

tutela della sicurezza dei cittadini.

Fonte: Associazione Amici dei Vigili del Fuoco

