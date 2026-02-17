Autoarticolato che trasporta sale esce fuori strada sulla SR439 a Lajatico

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sulla strada regionale 439 nel territorio comunale di Lajatico, dove un autoarticolato carico di 28 tonnellate di sale è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta alle 19.05 una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che al proprio arrivo ha trovato il conducente già fuori dalla cabina e affidato alle cure del personale sanitario del 118: l’uomo non ha riportato ferite.

I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e alla gestione della viabilità fino all’arrivo dei Carabinieri di Terricciola. L’intervento si è protratto per circa due ore, mentre la rimozione del mezzo pesante è prevista nella giornata odierna a cura di operatori privati.