Cadavere di donna rinvenuto in un molo a Livorno: indagini in corso

Il cadavere di una donna, intorno ai 60 anni, è stato trovato intorno alle 15 di ieri al moletto Nazario Sauro sul lungomare di Livorno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno subito informato il magistrato di turno della procura e avviato gli accertamenti.

La polizia scientifica sta effettuando i rilievi del caso, mentre il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause della morte, che restano al vaglio delle autorità competenti.

