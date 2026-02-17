A Carnevale …ogni magia vale! Sfilata in maschera itinerante nel centro di Castelfiorentino

A Carnevale ogni scherzo vale, recita un noto adagio popolare. A Castelfiorentino qualche scherzo lo combinerà invece la magia quando nel pomeriggio di domenica 22 febbraio inizierà la sfilata in maschere per le vie e piazze del centro storico basso, con decine di personaggi fantastici che a causa di alcuni incantesimi non andati a buon fine si troveranno catapultati in contesti ben diversi dalle loro storie originali, dando vita a una serie di gag imperdibili.

Appuntamento alle ore 15.00 in Piazza Kennedy per l’avvio della sfilata, che percorrerà le vie del centro effettuando una sosta in quattro diverse postazioni: via Bovio/via Volontari del Sangue (Vaso), Piazza Cavour, Via Testaferrata (di fronte al Museo Be.Go.), Piazza Gramsci. In queste postazioni ci sarà modo di assistere ad alcuni abbinamenti stravaganti e un po’ bizzarri: da Mago Merlino e Maga Magò insieme a Pinocchio, Re Artù con un prestigiatore alquanto improbabile, Harry Potter con Geppetto, dal Brucaliffo a Cenerentola, dalla malvagia Strega dell’Est a Ursula, e così via..

Una volta arrivati in Piazza Gramsci si svolgerà un gioco che coinvolgerà tutti i partecipanti, una rivisitazione magica del quidditch (il celebre sport magico di Harry Potter) con alcuni piccoli inconvenienti e “incidenti di percorso” che si verificheranno durante lo svolgimento. Al termine del gioco, una “grande battaglia” dei coriandoli sancirà come da tradizione la conclusione della festa. Coriandoli e stelle filanti saranno a disposizione anche sui banchi allestiti lungo il percorso.

“Il Carnevale – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi per i bambini, che amano travestirsi e sperimentare la gioia di essere per un giorno il personaggio in cui si identificano nella loro fantasia. E’ anche un’occasione per far festa in modo spensierato in compagnia dei genitori, degli zii e dei nonni, nonché per animare il nostro centro cittadino insieme alle associazioni che ogni anno collaborano alla organizzazione della manifestazione. Un ringraziamento pertanto mi sembra doveroso nei loro confronti, in particolare dei volontari che anche per questa edizione si sono impegnati a fondo perché possa rappresentare una giornata di festa per tutti i cittadini”.

Il Carnevale itinerante castellano, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino (sponsor Ente Cambiano Scpa) è promosso da Amici di Castello, Prociv Arci, Avis, Fratres, Auser, sezione soci Unicoop, associazione CCN Tre Piazze. Come è già avvenuto in passato, anche quest’anno il comitato organizzatore lancia l’appello “No alle bombolette di gas, Si a coriandoli e stelle filanti” per salvaguardare l’ambiente.

In caso di maltempo il Carnevale sarà rinviato alla domenica successiva con lo stesso programma. Le eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti in tempo reale verranno diffusi tramite i social network

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa