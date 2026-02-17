Al via un corso gratuito per soccorritori alla Misericordia di Empoli

Prenderà il via il prossimo 17 marzo il nuovo corso gratuito per soccorritori livello base, organizzato dalla Misericordia di Empoli: le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì, dalle 21.15 alle 23.15, nella sede di via Cavour 32 a Empoli (FI). Come ogni anno la Misericordia, attraverso i suoi volontari formatori, mette a disposizione le proprie competenze, la professionalità e la lunga esperienza nel settore sanitario per formare sempre più cittadini e cittadine così da renderli pronti, consapevoli e capaci di intervenire in modo efficace e tempestivo.

Il corso è pensato per fornire ai partecipanti le conoscenze essenziali in ambito di primo soccorso, necessarie per affrontare con prontezza e cognizione situazioni di emergenza sanitaria. Nel corso degli incontri verranno trattati diversi temi, tra cui le principali manovre di intervento, l’uso corretto degli strumenti di base per il soccorso immediato e l’impiego del defibrillatore automatico esterno (DAE): strumento salvavita che consente il ripristino del normale ritmo cardiaco. Il DAE è essenziale per garantire interventi tempestivi, ma è necessario essere formati per poterlo utilizzare correttamente.

Al lavoro, per strada o in qualsiasi altro contesto in cui possa presentarsi una criticità imprevista, avere le conoscenze fondamentali di primo soccorso per intervenire tempestivamente può fare la differenza. Grazie al corso per soccorritori livello base i partecipanti potranno apprendere le competenze minime per intervenire in modo efficace ed evitare il peggioramento della situazione. Partecipare al corso offre anche l’opportunità di dare il proprio contributo alla comunità come volontario della Misericordia di Empoli, con la possibilità di diventare volontario soccorritore: un modo per mettere competenze e tempo al servizio degli altri.

Il corso di Livello Base Sanitario è aperto a tutte e a tutti: l’unico requisito è aver compiuto 16 anni. La partecipazione è completamente gratuita e permette il conseguimento della certificazione di soccorritore esecutore BLS.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0571 7255 o inviare una mail all’indirizzo: formazione@misericordia.empoli.fi.it. Per le iscrizioni online accedere al sito della Misericordia di Empoli nella sezione formazione al seguente link: https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/corso-gratuito-per-soccorritori/

ogni martedì e giovedì dalle 21.15 alle 23.15 a partire dal 17 marzo. Sede via Cavour 32, Empoli (FI).

