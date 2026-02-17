Crolla pezzo di cornicione da un condominio a Firenze, due persone ferite

Due passanti questa mattina sono stati colpiti a Firenze da una porzione di sottotetto, caduto sul marciapiede dopo essersi staccato da un condominio. Sul posto, dalle 8.15 in via Taddeo Alderotti, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze per la messa in sicurezza del pezzo di cornicione, di un edificio a tre piani.

Da quanto emerso le macerie si sono staccate dal sottotetto, ferendo nella caduta due persone che stavano passando. Soccorse dal personale sanitario, una è stata trasportata in ospedale. Sul posto anche la polizia locale per la viabilità.

