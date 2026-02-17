"Delicato come una farfalla fiero come un'aquila", arte e spettacolo al Quaranthana di San Miniato

Venerdì 20 febbraio 2026, ore 21:30

Teatro Quaranthana

Via Zara 58 loc. Corazzano

DELICATO COME UNA FARFALLA E FIERO COME UN’AQUILA

Uno spettacolo che unisce teatro e pittura

Di e con Elisabetta Salvatori

Nell’ambito della stagione teatrale del Quaranthana 2025.26, al Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. San Miniato) venerdì 20 febbraio alle ore 21:30 Elisabetta Salvatori in "Delicato come una farfalla e fiero come un'aquila", racconta il mondo libero e immaginifico del pittore Antonio Ligabue, una produzione Teatro di Buti.

Sul palco l’attrice si soffermerà non solo su un artista folle, ma sul rapporto con le due madri, quella naturale e quella adottiva, sulla sua solitudine, sul suo soffrire la mancanza di una patria.

Il grande talento di pittore diventa occasione per ricordare l’Italia e la Svizzera degli emigranti agli inizi del secolo scorso, le due guerre, la bassa Reggiana, il Po. Mentre si affermano le avanguardie artistiche e l’astrattismo Antonio dipinge le sue storie di tigri e pollai, sempre fiero della sua arte.

L’allestimento scenico prevede una semplice quadratura nera e l’utilizzo di illuminotecnica convenzionale basata sulle tonalità calde delle luci a incandescenza e Elisabetta Salvatori dipingerà a tempera durante la narrazione.

Il prossimo appuntamento della stagione di prosa sarà venerdì 6 marzo, la bravissima attrice Beatrice Schiros, la cui carriera spazia dal teatro, alla televisione, al cinema, calcherà il palcoscenico del Quaranthana con Metaforicamente Schiros, di Beatrice Schiros, Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Non vorrebbe, Beatrice, essere lì sul palco. Eppure qualcosa accade. Un primo ricordo, un aneddoto, una risata, e il racconto di un’intera esistenza prende forma, passo dopo passo, senza soluzione di continuità, attraverso un ventaglio di episodi, personaggi, pensieri che toccano tutti i temi dell’umano. Un monologo fuori dai denti e sfacciato, delicato e amaro, nel mezzo del cammin di nostra vita, in cui Beatrice fa il punto su di sé e sulla propria esistenza.

Inizio spettacoli prosa ore 21:30

Biglietti - stagione di prosa

intero € 13

ridotto € 11

Riduzione: under 25 e over 65

Fonte: Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato