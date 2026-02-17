Elettrice Palatina, memoria storica e salute pubblica: mammografia gratuita il 18 febbraio

Unire la memoria storica alla promozione della salute pubblica. È questo lo spirito delle iniziative organizzate dalla Regione Toscana in occasione del Giorno dell’Elettrice Palatina, mercoledì 18 febbraio, dedicate ad Anna Maria Luisa de’ Medici, figura simbolo della tutela del patrimonio culturale toscano.

Tra gli appuntamenti più significativi, una giornata gratuita di screening oncologici promossa dalla Regione insieme a Ispro e in collaborazione con il Museo de' Medici. Un’unità mobile sarà presente in piazza Duomo, di fronte alla sede della Presidenza regionale, dalle 9 alle 17, per offrire esami e test gratuiti alla cittadinanza.

L'iniziativa trae ispirazione da una preziosa testimonianza storica: un raro volume del 1747, il "Trattato chirurgico delle malattie della mammella". Scritto da un medico di Santa Maria Nuova che assistette l'Elettrice fino alla fine, il testo rappresenta una delle prime riflessioni scientifiche sul tumore al seno, nate proprio dall'osservazione della patologia che colpì l'ultima dei Medici. Il libro, oggi parte del patrimonio del Museo de’ Medici, dimostra come una vicenda personale possa trasformarsi in progresso per l’intera comunità.

“C’è una cosa molto preziosa che riguarda l’Elettrice Palatina – ha dichiarato l’assessora Cristina Manetti – e che rappresenta una sorta di inizio ricerca. Come ogni 18 febbraio festeggeremo con una commemorazione, ma quest’anno abbiamo voluto fare una cosa diversa. Abbiamo il primo libro che ci racconta uno studio sul tumore alla mammella e questo studio deriva dal fatto che l’Elettrice Palatina morì proprio per un tumore al seno, il che stimolò un dottore che lavorava nell'ospedale di Santa Maria Nuova a scrivere questo testo originale. Per sottolineare l’importanza della ricerca e della prevenzione, grazie a Ispro e alla direttrice Dei, domani porteremo di nuovo un camper in piazza Duomo, di fronte al palazzo della Presidenza

regionale, invitando tutte le donne a fare questo atto fondamentale per la salute di tutte noi, cioè la prevenzione e le visite. E voglio ringraziare il Museo dei Medici per avere riscoperto questa congiunzione storica fra l’Elettrice Palatina e il progresso verso la battaglia al tumore al seno”.

Le celebrazioni di domani seguiranno un calendario che unisce istituzioni, salute e cultura:

Mattina: Tradizionale omaggio floreale sulla tomba dell’Elettrice presso le Cappelle Medicee, a seguire presentazione delle attività presso il camper Ispro in Piazza Duomo. Alle 12:30 presso il Museo de’ Medici, presentazione delle nuove acquisizioni dal titolo “L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria”, seguita da un brindisi finale.

"Siamo grati alla Regione e a Ispro per aver accolto il nostro invito di fare dell’Elettrice un simbolo non solo culturale ma anche di prevenzione," ha aggiunto Samuele Lastrucci, direttore del Museo de’ Medici. "Questa sinergia trasforma la storia in un messaggio concreto per il benessere delle cittadine".

Simona Dei, direttrice di Ispro, ha concluso: "Ricordiamo a tutte le donne quanto sia importante volersi bene e dedicare tempo a un appuntamento fondamentale per la salute. Ispro c’è ed è a disposizione con il camper multiscreening: dite di sì alla prevenzione."

Screening, destinatari e frequenza

Mammografia, annuale (45-49 anni); biennale (50-69 anni).

Cervice Uterina,Pap test (25-29 anni); Test HPV (30-64 anni).

Colon-retto, consegna kit sangue occulto (uomini e donne 50-70 anni).

Test HCV,screening gratuito epatite C (nati 1969-1989).

Per prenotare screening: didisi.ispro.toscana.it

Fonte: Università di Firenze

