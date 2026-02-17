Festa della Toscana, il Comune di Vinci costruisce 'un ponte per la pace'

“Un ponte per la pace” è il titolo del bando regionale al quale il Comune di Vinci ha partecipato per la realizzazione di una serie di concerti musicali fatta di due appuntamenti, creati apposta per formare un connubio fra musica e arte, ponendo fra queste due forme creative un collegamento, come un ponte che si rispetti deve fare: collegare, unire, superare.

"Anche per il 2025 abbiamo partecipato al bando Festa della Toscana ottenendo il contributo per organizzare questa manifestazione - spiega Daniela Fioravanti, vicesindaca e assessora delegata al coordinamento delle associazioni.

Rifacendoci al tema dell'anno in questione, "Un ponte per la pace", nella città natale di Leonardo abbiamo immaginato di costruire un ponte di pace ideale che attraversi l'arte, perché è ingegno, creatività e costruzione, anche in relazione all'Anno dell'Ingegno appena inaugurato a Vinci.

Ed è proprio con l'incontro di due delle arti che stavano più a cuore a Leonardo, la musica e la pittura, che costruiremo il nostro ponte di passo ideale.

Ringrazio le associazioni coinvolte, capaci di interpretare e declinare il tema del bando in modo fine e opportuno".

Massimo Annibali, direttore dell’orchestra ‘Amedeo Bassi’, illustra così il progetto: “Abbiamo voluto mettere in atto gli ingegni degli artisti che saliranno sul palco, collegando musica e arte grazie all’idea del ponte. Le artiste si muoveranno improvvisando i loro movimenti insieme alla musica suonata dall’orchestra, generano dei segni sulla tela, eseguendo così non solo una performance, ma anche un’opera d’arte. Tutto sarà un’esperienza sinestetica che collegherà insieme l’ascolto, la vista e il tatto”.

Gli eventi, coordinati dal Comune di Vinci e organizzati con la collaborazione dell’Associazione Arte dei Suoni (Accademia Musicale Amedeo Bassi) e la parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Ansano, si svolgono nell’ambito della Festa della Toscana 2025, promossa dalla Regione Toscana, che per il 2025 ha scelto il tema “Toscana: un ponte per la pace”.

Da qui la scelta di partecipare, da parte dell’amministrazione comunale, coadiuvata dalle associazioni che prendono parte al progetto, e di presentare i due spettacoli.

Il primo è in programma sabato 21 febbraio 2026, alle 21.15 al teatro di Vinci: Musica a colori è uno spettacolo di musica e pittura che mette insieme le opere artistiche di Annalisa Betella e Susanna Zinali con la musica di Francesca caponi, soprano, e l’orchestra ‘Amedeo Bassi’ diretta dal maestro Massimo Annibali. Il concerto-performance è votato contro la “pazzia bestialissima della guerra”, parafrasando uno dei detti di Leonardo, e citandolo così indirettamente nelle sue idee ingegneristiche in tema di costruzione di ponti.

Secondo appuntamento domenica 22 marzo, alle 18 nella pieve di S. Ansano in Greti, con Armonia di voci. Canti di pace, nel quale l’orchestra ‘Amedeo Bassi’ si unirà all’omonima corale e al coro di voci bianche, di nuovo sotto la direzione del maestro Massimo Annibali.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa