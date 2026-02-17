Firenze, deviazione del servizio autobus per lavori su Ponte al Pino

Autolinee Toscane informa che da mercoledì 18 febbraio 2026, dalle ore 21.00 circa, e per una durata stimata di circa 10 giorni, verranno attivate deviazioni temporanee di percorso sulle linee 10, 11, 17 e 20, in entrambe le direzioni, a causa della 2ª fase dei lavori che comportano la chiusura della corsia centrale riservata al TPL del Ponte al Pino.
Tutte le linee seguiranno itinerari alternativi lungo Viale Don Minzoni, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti e Viale Volta, mantenendo le fermate esistenti lungo i percorsi in deviazione.
Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it e i canali informativi aziendali per restare aggiornati sulle modifiche temporanee alla viabilità e ringrazia per la collaborazione.
Fonte: Autolinee Toscane
<< Indietro