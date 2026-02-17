Flying Donkeys volano: grande girone d'andata per l'hockey empolese

Con un ruolino di marcia quasi impeccabile, i Flying Donkeys hanno concluso il girone di andata in testa insieme a Bomporto (che però ha una partita in meno).

Questi i risultati a partire dal 09/11/2025: battute in casa Forlì (9-3), in trasferta prima Imola (12-0), poi Ferrara (7-3), in sofferenza Riccione in casa (3-1), poi in trasferta Parma (10-0), e Bomporto Senators (10-0). Unica sconfitta in casa, contro Bomporto (che già aveva eliminato i Flying Donkeys dalla Coppa Italia), partita molto combattuta persa per 4 a 1.

Bene (per adesso) l’inizio del girone di ritorno, con la vittoria in trasferta a Forlì (3 a 0), e in ultimo la vittoria per 7 a 1 su Ferrara, nonostante l’assenza dei due Top Player (per la serie B), Matteo Carboncini (influenzato), e Giampaolo Bastianoni (impegnato in Campionato Under 18 con Civitacecchia). Il punteggio farebbe pensare ad una partita comoda, ma in realtà Ferrara ha continuato a lottare fino alla fine, e si sono visti alcuni colpi proibiti da entrambe le parti (sono fioccate le penalità), che dimostrano che anche due squadre amiche in pista si affrontano senza nessun riguardo reverenziale.

Ma come l’Hockey insegna, a fine partita il consueto terzo tempo ha mostrato l’estremo fair play fra le squadre. Adesso la squadra Biancoblu condivide il primo posto in classifica con Bomporto, che però ha una partita in meno. Tutte le partite in casa sono visibili sul canale Youtube “Flying Donkeys Hockey Empoli."

Questi risultati eccellenti e l'impegno costante testimoniano il valore e la visibilità del team, offrendo un'ottima piattaforma per i partner interessati a legare il proprio marchio a una realtà sportiva vincente e con sani valori. Per chi fosse interessato, il contatto è: segreteria@empolihockey.it

Ecco il team dei Flying Donkeys allenato da coach Stefano Carboncini, e dal suo vice Luca Simonelli (p. 1): Samuele Chirico, Tommaso Bellè, Matteo Carboncini, Giorgio Cecchi, Elia Bertini, Alessandro Errico, Leonardo Michi, Leonardo Soluri, Tommaso Viti, Giampaolo Bastianoni, Mattia Pazzaglia, Dario Giorgetti, Matteo Rodio, Riccardo Sarasso. Portieri Emanuele Bagni, Giammarco Benozzi, e il giovanissimo Niccolò de Santi (p. 1). Prossimo impegno del team allenato da Stefano Carboncini, Sabato 21 Febbraio a Riccione, dove c'è da aspettarsi un'altra partita spigolosa e impegnativa.

Fonte: Ufficio stampa

