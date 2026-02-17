Nasce a Fucecchio il Comitato 'Società civile per il NO nel referendum costituzionale'

Si è costituito anche a Fucecchio il Comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Ecco le prime associazioni che hanno raccolto l'appello lanciato a livello nazionale e che costituiscono il gruppo promotore del comitato locale: Auser, Fondazione I Care, Popoli Uniti, SPI-CGIL, Circolo Arci Casa del Popolo G. Pacchi, ANPI Fucecchio.

“Il nostro obiettivo è quello di far conoscere ai cittadini le vere motivazioni che hanno spinto il governo Meloni a proporre queste pericolose modifiche alla Costituzione su un tema così delicato come quello della giustizia. È fondamentale che ogni cittadino abbia la possibilità di informarsi adeguatamente e di prendere una decisione consapevole. Voteremo e faremo votare NO per difendere la nostra Costituzione perché le modifiche proposte dal governo non vanno nella direzione di migliorare il sistema giudiziario ma solo per permettere alla politica di controllare meglio la magistratura mettendo così a rischio la divisione dei poteri su cui si fonda la nostra democrazia”.

Il comitato avvierà una serie di incontri informativi e dibattiti pubblici per spiegare i contenuti del referendum e per rispondere alle domande dei cittadini.

“Vogliamo che le persone vadano a votare ed abbiamo gli strumenti per poter prendere una decisione autonoma attraverso un confronto aperto e diretto ad analizzare i contenuti del quesito referendario. A partire dai prossimi giorni il nostro comitato sarà attivo sul territorio e tra le persone ed invita tutti i cittadini alle iniziative in programma. Il primo evento è previsto per sabato 28 febbraio alle ore 19:00 presso il locale "Nami The Coffe Club" in piazza Montanelli n. 9. Dopo la presentazione del comitato e delle ragioni a sostegno del NO è previsto una apericena".

Il comitato invita tutti i cittadini a raccogliere l'appello e ad unirsi alla causa a sostegno del NO al referendum perché la magistratura continui ad essere autonoma ed indipendente, perché si risolvano i veri problemi che attanagliano la giustizia italiana a partire dalla lunghezza dei processi, perché non aumentino i costi dell'intero sistema e perché non si cambi la Costituzione a colpi di maggioranza.

Fonte: Comitato 'Società civile per il NO nel referendum costituzionale'Fucecchio Vota NO

