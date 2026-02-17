Moltissime persone ricordano Federico Frusciante nel giorno del funerale

Ai cimiteri comunali di Livorno tante persone hanno partecipato ai funerali di Federico Frusciante, youtuber e critico cinematografico scomparso domenica a 52 anni. La salma è poi stata portata al tempio crematorio per la cremazione: nessuna funzione, solo un corteo silenzioso.

La scomparsa di Frusciante ha lasciato un segno nella folta comunità di persone che lo seguiva e che lo apprezzava per il suo stile sincero e per la sua profonda conoscenza cinematografica.

In questi due giorni centinaia di persone, anche da fuori Livorno, sono passate dalla camera mortuaria, mentre hanno letteralmente invaso i canali social i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Da tutta Italia sono arrivati fan di Frusciante, come riferito dalla sorella Fabiana, per un debito di riconoscenza verso un divulgatore, un profondo conoscitore di cinema e non solo, capace di far appassionare moltissimi giovani alla "settima arte".

