Furto con spaccata in un bar di Montespertoli, via fondo cassa

Cronaca Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Furto con spaccata in un bar a Montespertoli, nelle colline dell'Empolese Valdelsa in provincia di Firenze. È successo la notte scorsa, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, in via Taddeini. Secondo quando secondo quanto emerso una persona, armata di tombino, ha prima rotto la vetrina e dopo aver manomesso l'allarme si è introdotto all'interno del locale.

Risulta sparito il fondo cassa, per un totale di circa 200 euro: dopo aver prelevato il denaro il malvivente è scappato con la refurtiva. In corso le indagini dei carabinieri di Scandicci, che sono intervenuti sul posto.

Altri due furti, con modalità simili, si sono verificati lo scorso fine gennaio a Montespertoli ai danni di altri due locali in centro: dopo aver sfondato la vetrina, anche in questi casi l'obiettivo sarebbe stato prelevare il fondo cassa.

Notizie correlate

Montespertoli
Cronaca
21 Gennaio 2026

Martignana piange la scomparsa di Giancarlo Calafati

Martignana ha perso uno dei suoi personaggi storici. A più di ottanta anni è scomparso Giancarlo Calafati, tesserato del Partito Democratico e considerato un pilastro della frazione a metà tra [...]

Montespertoli
Cronaca
17 Gennaio 2026

Cade da cavallo a Montespertoli: interviene l’elisoccorso

Una ragazza di 16 anni è caduta nella mattinata di oggi, intorno alle 10, mentre montava a cavallo. L'incidente è avvenuto in via Pian di Pesa, a Montespertoli. La caduta [...]

Montespertoli
Cronaca
9 Gennaio 2026

Topo avvistato alla scuola d'infanzia di Montespertoli, intervengono Comune e Alia

Un topolino avvistato in classe. Succede a Montespertoli, alla scuola d'infanzia nella sede di Aliano e a darne notizia è il sindaco Alessio Mugnaini tramite la sua pagina facebook. La [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina