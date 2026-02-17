Furto con spaccata in un bar di Montespertoli, via fondo cassa

Furto con spaccata in un bar a Montespertoli, nelle colline dell'Empolese Valdelsa in provincia di Firenze. È successo la notte scorsa, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, in via Taddeini. Secondo quando secondo quanto emerso una persona, armata di tombino, ha prima rotto la vetrina e dopo aver manomesso l'allarme si è introdotto all'interno del locale.

Risulta sparito il fondo cassa, per un totale di circa 200 euro: dopo aver prelevato il denaro il malvivente è scappato con la refurtiva. In corso le indagini dei carabinieri di Scandicci, che sono intervenuti sul posto.

Altri due furti, con modalità simili, si sono verificati lo scorso fine gennaio a Montespertoli ai danni di altri due locali in centro: dopo aver sfondato la vetrina, anche in questi casi l'obiettivo sarebbe stato prelevare il fondo cassa.

Notizie correlate