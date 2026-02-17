Gli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino in concerto a Palazzo Medici Riccardi

Un appuntamento dedicato ai talenti emergenti della lirica: mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso la sede istituzionale della Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, si terrà un concerto degli artisti dell’Accademia del Maggio.

Protagonisti saranno i talenti Juana Shtrepi (soprano), Elizaveta Shuvalova (soprano), Erica Cortese(mezzosoprano), Francesco Congiu (tenore), Mario Greco (tenore) e Huigang Liu (basso), giovani interpreti inseriti nel percorso di formazione residenziale “L’arte del debutto”, progetto promosso dall’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino in partnership con il Teatro del Maggio, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze.

Ad accompagnarli al pianoforte, Eliana Borsellino, maestra collaboratrice dell’Accademia del Maggio.

Il concerto, in un contesto di grande valore storico e culturale, rappresenta un momento significativo del percorso dei giovani cantanti e si inserisce nell’attività artistica dell’Accademia, realtà d’eccellenza impegnata nella valorizzazione e nel perfezionamento delle nuove generazioni di interpreti, con l’obiettivo di accompagnarli verso il mondo professionale, grazie a programmi di residenza artistica.

Il programma musicale attraversa alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico, con musiche di Mozart, Donizetti, Verdi, Offenbach, Massenet, Puccini, Cilea e Giordano, offrendo al pubblico un percorso tra belcanto, romanticismo e grande tradizione italiana ed europea.

A impreziosire la serata, un omaggio musicale con il preludio e un'aria dall'opera I Medici di Ruggero Leoncavallo, in occasione dell’anniversario della morte di Anna Maria Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina - ultima discendente del ramo granducale della famiglia - defunta il 18 febbraio 1743. A lei si deve il merito di aver reso pubblico l’immenso patrimonio artistico e culturale dei Medici.

Inoltre, per onorarne la memoria, il concerto sarà preceduto da una breve introduzione a cura di Valentina Zucchi, responsabile scientifica del Museo di Palazzo Medici Riccardi, che ne illustrerà la figura e il ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio artistico e culturale della Città.

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni: info@palazzomediciriccardi.it

Accesso da via de’ Ginori 2

Fonte: Ufficio Stampa