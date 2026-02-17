Iacopo Melio torna 'Libri a Pacchi' con il suo libro 'Tutte le parole del mondo'

Attualità Fucecchio
Torna la rassegna “Libri a Pacchi”, promossa dal Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio, con Iacopo Melio che presenterà il suo ultimo libro: Tutte le parole del mondo. Il dizionario delle emozioni intraducibili, Giunti Editore. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio alle ore 17:30, a fianco all’autore ci saranno, Manuele Vannucci consigliere del Circolo, e Aurora Verdiani studentessa dell’Università di Siena.

È capitato a tutti di non trovare le parole giuste e di non riuscire ad esprimere pienamente le proprie emozioni, ma è un problema nostro? O veramente alcune parole non esistono? Secondo l’autore, da qualche parte nel mondo esiste una parola perfetta per dire tutto quello che proviamo, un termine adatto a esprimere quella sensazione a cui riusciamo finalmente a dare voce. Iacopo Melio, attingendo a più lingue del mondo, dal giapponese all’arabo, dall’hindi al gallese passando per l’italiano, crea un vero e proprio dizionario emotivo, con cui possiamo trasmettere i sentimenti più sfumati e difficili da nominare.

Iacopo Melio è giornalista, scrittore e politico. Ha sempre lavorato in difesa dei diritti umani e civili, con una continua opera di sensibilizzazione per i diritti delle persone affette da disabilità. È stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e ha ricevuto svariati premi per la sua collaborazione alla solidarietà e alla divulgazione.

L’incontro si terrà presso i locali della Fondazione ICare di Fucecchio, in via I Settembre 43/A, Fucecchio (FI).

L’ingresso all’evento è gratuito. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa

