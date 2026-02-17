Incontro su Carlo Collodi e Pinocchio a Fucecchio

Sabato 21 febbraio alle 17,15 prenderà avvio il nuovo ciclo di incontri "Lettera 22" - Incontri di storie e cultura toscana.
Per l'occasione, nel bicentenario del padre di Pinocchio, Daniela Marcheschi (Docente di Letteratura e Antropologia delle Arti e critica letteraria) interverrà sul tema: Come Carlo Lorenzini diventò Collodi, e come Pinocchio lo abbia offuscato
Patrocinio del Comune di Fucecchio.
Tutti gli incontri si terranno alle 17,15 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi, Palazzo Della Volta, via C. di San Giorgio 2 a Fucecchio (FI)
