Incontro su Carlo Collodi e Pinocchio a Fucecchio

Cultura Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 21 febbraio alle 17,15 prenderà avvio il nuovo ciclo di incontri "Lettera 22" - Incontri di storie e cultura toscana.

Per l'occasione, nel bicentenario del padre di Pinocchio, Daniela Marcheschi (Docente di Letteratura e Antropologia delle Arti e critica letteraria) interverrà sul tema: Come Carlo Lorenzini diventò Collodi, e come Pinocchio lo abbia offuscato

Patrocinio del Comune di Fucecchio.

Tutti gli incontri si terranno alle 17,15 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi, Palazzo Della Volta, via C. di San Giorgio 2 a Fucecchio (FI)

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
17 Febbraio 2026

Iacopo Melio torna 'Libri a Pacchi' con il suo libro 'Tutte le parole del mondo'

Torna la rassegna “Libri a Pacchi”, promossa dal Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio, con Iacopo Melio che presenterà il suo ultimo libro: Tutte le parole del mondo. Il dizionario [...]

Fucecchio
Cultura
10 Febbraio 2026

Capodanno cinese, concerto al teatro Pacini di Fucecchio

Il Capodanno Cinese, noto ufficialmente come Festa di Primavera, rappresenta uno dei momenti più importanti della tradizione culturale cinese e, a livello internazionale, un’occasione di incontro, rinnovamento e dialogo interculturale. [...]

Fucecchio
Cultura
4 Febbraio 2026

Marco Vichi presenta 'Notti nere' a Fucecchio

Nell’ambito della rassegna letteraria "Libri a Pacchi", il Circolo Pacchi di Fucecchio è orgoglioso di ospitare l’atteso ritorno di uno dei personaggi più amati del noir italiano. Sabato 7 febbraio, [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina