La guardia di finanza di Lucca sequestra oltre 7mila prodotti di carnevale

Cronaca Lucca
Maxi sequestro di oltre 7mila prodotti di carnevale della guardia di finanza di Lucca. Questo il bilancio dei controlli dei militari in un esercizio commerciale di Capannori dove, per la precisione, sono stati individuati 7.106 prodotti "non sicuri" come spiegato dalle fiamme gialle, "poiché privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore".

Tutto il materiale rinvenuto era destinato ai più piccoli, prosegue la nota, trattandosi di giocattoli o accessori per i costumi di carnevale come "spade, pugnali o pistole". Numerose anche le parrucche e i cappelli tolti dal commercio poiché le indicazioni riportate sulle confezioni non rispettavano le disposizioni previste dal Codice del Consumo. Tutta la merce è stata ritirata dal mercato e posta sotto sequestro amministrativo. Il titolare dell'attività commerciale è stato multato con sanzioni che vanno fino a un massimo di 25.823 euro.

