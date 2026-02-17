Lavori a San Pierino, modifiche ai bus di At

At- autolinee toscane informa che vi saranno modifiche nei servizi bus dalle ore 18:00 del 17 febbraio 2026, dato che, al fine di consentire lavori di manutenzione straordinaria (si veda atto Città Metropolitana Firenze n.502 del 16.02.2026) vengono attuate alcune modifiche alla circolazione, tra le quali la chiusura al traffico veicolare di via Sanminiatese in corrispondenza del ponte sull’Arno tra Fucecchio e San Pierino. Per le ragioni esposte, dalle ore 18:00 di martedì 17 febbraio 2026 fino al termine dei lavori, per la linea in oggetto si rende necessario attuare le seguenti deviazioni di percorso:
Linea 290, 310 “tratta SAN MINIATO → FUCECCHIO” Percorso regolare su via Sanminiatese fino alla rotatoria di intersezione per il Nuovo Ponte Arno, destra su Nuovo Ponte Arno (NO SAN PIERINO) con prosecuzione sulla Sr436 Francesca, prosecuzione SP11 fino alla rotatoria di intersezione con via Buonaparte, sinistra via Buonaparte, sinistra via sotto la valle, percorso regolare.
Linea 290, 310 “tratta FUCECCHIO → SAN MINIATO” Percorso regolare su via Roma fino all’intersezione con via Mazzini, sinistra via Mazzini, via Tea, sinistra via Trento, destra via Pacchi, via Sotto Valle, destra via Bonaparte, (rotatoria) destra Sp11, prosecuzione sp436, prosecuzione sul Nuovo Ponte Arno fino alla rotatoria di intersezione con via Sanminiatese, via Sanminiatese percorso regolare.
Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa
