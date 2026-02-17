Lega, al mercato di Fucecchio la petizione 'Io sto col poliziotto'

-'DILLO ALLA LEGA!', è l'iniziativa che avrà luogo a Fucecchio (Fi) domani 18 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 13 a cura della Sezione Comunale leghista di Fucecchio - Cerreto Guidi. In quell'orario, sarà allestita un'apposita postazione in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale dove oltre a poter firmare ancora la petizione 'IO STO COL POLIZIOTTO', di sostegno all'operato delle Forze dell'Ordine, i cittadini interessati potranno parlare con alcuni esponenti leghisti tra cui Marco Cordone, Segretario della locale Sezione della Lega Salvini Premier, di tanti temi di attualità del territorio, tra cui il ventilato ma mancato trasferimento della sede della Polizia Municipale da Via Battisti agli Ex Macelli, la Tenenza dei Carabinieri, il contrasto allo spaccio della droga oltre che alle Cerbaie anche nel Capoluogo, lo stato dell'arte delle infrastrutture stradali rapportate alla viabilità, le presunte violazioni in materia di pubblicità comunicate attraverso appositi verbali a numerosi commercianti del centro cittadino, sicuramente in contraddizione con l'annunciato rilancio del centro, la situazione del cosiddetto reticolo fluviale minore etc. E chiosa il Segretario del Carroccio, Marco Cordone:"È notorio che il contatto diretto con i cittadini e lo scambio di idee sulle problematiche del territorio, sia un momento importante della nostra azione politico amministrativo per cercare di fare il bene dell'intera comunità fucecchiese".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa