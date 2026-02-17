Messa in sicurezza di alcuni alberi, chiusura al transito di via Ponticelli

Nuovo intervento per la messa in sicurezza di alcuni alberi lungo via Ponticelli, la strada che collega Galleno e Orentano nella mattinata di Giovedì 19 febbraio. All'altezza del ponte sul Rio Ponticelli, verrà chiusa la strada per permettere alla ditta incaricata l'intervento di messa in sicurezza di alcuni alberi che insistono a bordo strada. L'interruzione della viabilità è prevista tra le 9 e le 13, appena terminato il lavoro la strada verrà riaperta. Per chi proviene da Galleno e deve raggiungere Orentano si consiglia di transitare dalla via Romana lucchese, imboccare via Ulivi e proseguire verso il centro di Orentano. L'intervento non modifica la viabilità di collegamento con Altopascio.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

