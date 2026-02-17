Messa in sicurezza di alcuni alberi, chiusura al transito di via Ponticelli

Attualità Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile

Nuovo intervento per la messa in sicurezza di alcuni alberi lungo via Ponticelli, la strada che collega Galleno e Orentano nella mattinata di Giovedì 19 febbraio. All'altezza del ponte sul Rio Ponticelli, verrà chiusa la strada per permettere alla ditta incaricata l'intervento di messa in sicurezza di alcuni alberi che insistono a bordo strada. L'interruzione della viabilità è prevista tra le 9 e le 13, appena terminato il lavoro la strada verrà riaperta. Per chi proviene da Galleno e deve raggiungere Orentano si consiglia di transitare dalla via Romana lucchese, imboccare via Ulivi e proseguire verso il centro di Orentano. L'intervento non modifica la viabilità di collegamento con Altopascio.  

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Attualità
12 Febbraio 2026

Giorno del Ricordo, cerimonia commemorativa a Castelfranco di Sotto

Il Comune di Castelfranco di Sotto celebra il Giorno del Ricordo, istituito dalla legge n. 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e [...]

Empoli
Attualità
10 Febbraio 2026

L’Ordine degli avvocati di Pisa dice no al tribunale a Empoli

Si accende il confronto sull’ipotesi di istituire un nuovo tribunale a Empoli. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pisa ha espresso "fermo e totale dissenso rispetto alla prospettiva di istituire [...]

Castelfranco di Sotto
Attualità
9 Febbraio 2026

Cambio in giunta a Castelfranco: la delega all'ambiente passa all'assessore Davide Bartoli

Il sindaco Fabio Mini ritocca l'assetto delle deleghe della sua giunta e passa il settore dell'ambiente, dall'assessore Nicola Sgueo, all'assessore Davide Bartoli. Una necessità tecnica che nasce dall'idea di riunificare [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

torna a inizio pagina