Montespertoli entra nello Strong Cities Network

Una rete internazionale che riunisce oltre 290 città nel mondo impegnate nel contrasto all’odio, all’estremismo e alla polarizzazione dello spazio pubblico.
Il Comune di Montespertoli è ufficialmente entrato a far parte dello Strong Cities Network, la rete internazionale che riunisce oltre 290 città nel mondo impegnate nel contrasto all’odio, all’estremismo e alla polarizzazione dello spazio pubblico.
L’adesione rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle politiche locali di coesione sociale, dialogo e tutela dei valori democratici, attraverso il confronto e la collaborazione con amministrazioni di diversi Paesi.
Strong Cities Network ha accolto Montespertoli tra i nuovi membri, confermando la volontà di lavorare insieme all’amministrazione comunale per sostenere le priorità del territorio e condividere buone pratiche a livello globale. Per saperne di più sul progetto: http://bit.ly/3N10qUb
Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa
