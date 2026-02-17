Montespertoli entra nello Strong Cities Network

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Strong Cities Network Montespertoli

Una rete internazionale che riunisce oltre 290 città nel mondo impegnate nel contrasto all’odio, all’estremismo e alla polarizzazione dello spazio pubblico.

Il Comune di Montespertoli è ufficialmente entrato a far parte dello Strong Cities Network, la rete internazionale che riunisce oltre 290 città nel mondo impegnate nel contrasto all’odio, all’estremismo e alla polarizzazione dello spazio pubblico.

L’adesione rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle politiche locali di coesione sociale, dialogo e tutela dei valori democratici, attraverso il confronto e la collaborazione con amministrazioni di diversi Paesi.

Strong Cities Network ha accolto Montespertoli tra i nuovi membri, confermando la volontà di lavorare insieme all’amministrazione comunale per sostenere le priorità del territorio e condividere buone pratiche a livello globale. Per saperne di più sul progetto: http://bit.ly/3N10qUb

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
16 Febbraio 2026
(d)istruzione a Gaza

Inaugurata a Montespertoli la mostra fotografica '(d)istruzione a Gaza' di Dahman Eyad

Un racconto per immagini che mette al centro il valore universale dell’istruzione e la fragilità dei luoghi della cultura nei contesti di guerra. È stata inaugurata sabato 14 febbraio, presso [...]

Montespertoli
Attualità
12 Febbraio 2026

Montespertoli, sopralluogo al cantiere dell'ex scuola di Lucignano: nasceranno 8 nuovi alloggi ERP

Un sopralluogo si è svolto ieri a Lucignano per il sindaco Alessio Mugnaini, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Marco Pierini e l’assessora alle politiche abitative Ottavia Viti, insieme [...]

Toscana
Attualità
11 Febbraio 2026

Al via il progetto 'Polis': ora il passaporto si può richiedere anche negli uffici postali

Il progetto Polis della Polizia di Stato, in collaborazione con Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina