Nell'appartamento oltre 16 kg tra hashish, marijuana e metanfetamina: arrestati 27enne

Un maxi sequestro di sostanze stupefacenti è stato effettuato nei giorni scorsi a Firenze nell’ambito dei servizi di controllo del territorio contro lo spaccio. Gli agenti del Commissariato di Rifredi insieme alla municipale hanno arrestato un 27enne italiano, accusato di detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo era stato notato entrare in un condominio di via Borgo Tegolaio e uscire poco dopo con una busta risultata contenere circa 150 grammi di hashish. Gli accertamenti successivi hanno portato i poliziotti a perquisire un appartamento dello stabile, dove è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga.

Nel complesso sono stati sequestrati oltre 16 chilogrammi di stupefacenti tra hashish (circa 124 panetti), marijuana nascosta in due valigie e metanfetamina sotto forma di 300 pasticche occultate su una trave. Rinvenuti anche materiale per il confezionamento e 3.000 euro in contanti nascosti nella cappa del forno. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.