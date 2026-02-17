Piscina Fiammetta, lavori prorogati. Più Certaldo: "Ennesima scadenza non rispettata"

"L’Assessore Scardigli si dimostra ancora una volta inaffidabile: Le promesse di continuità dei servizi alla Piscina Fiammetta vengono ancora una volta tradite dai ritardi nell’allaccio della fornitura elettrica che, assieme ai ritardi per i collaudi interni alla struttura, lasciano presagire un’interruzione dei servizi della piscina di almeno un mese.

Ennesimo scivolone dopo la “non partenza” di Certaldo-Servizi che da gennaio, avrebbe dovuto subentrare alla gestione di Acquatempra.

Nei giorni scorsi abbiamo appreso di una proroga fino al 15/04/2026 per ultimare i lavori del primo lotto, l'ennesima dilazione di tempi, l’ennesima scadenza non rispettata, come successo per tutti gli altri cantieri del paese. L’incapacità politica di gestire il cantiere continua a generare insoddisfazione e confusione nell’utenza della piscina che, prima ha dovuto tesserarsi UISP, adesso dopo la campagna abbonamenti, sarà costretta a sospendere l’attività o recarsi presso un altro impianto.

Confidiamo nella provvidenza, ed auspichiamo che i lavori arrivino a termine nel più breve tempo possibile senza scendere a compromessi sulla qualità dei materiali e delle attrezzature. Quello della piscina, lo ricordiamo, è un investimento di quasi 10 milioni di euro, a cui si devono sommare i circa 500 mila euro di complementi ed oltre un milione di euro per il secondo lotto (ancora oggi privo di finanziamenti).

Nei prossimi giorni presenteremo un’Interrogazione Consiliare allo scopo di chiarire il futuro del Centro Polivalente Caponnetto e ricevere rassicurazioni sui tempi per la consegna della nuova Piscina".

Lista Civica Piu Certaldo