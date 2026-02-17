Prosegue il potenziamento del servizio di odontoiatria al Serristori

Prosegue il potenziamento del servizio di odontoiatria dell’ospedale Serristori di Figline che già nel settembre scorso aveva incrementato il numero delle sedute, aggiungendo agli ambulatori del lunedì e del giovedì già attivi, il martedì pomeriggio per accessi di primo livello e i lunedì mattina a settimane alterne per pazienti con bisogni speciali (persone con disabilità, fragili, a rischio clinico, pazienti oncologici e in attesa di trapianto). Agli attuali giorni del lunedì, martedì e giovedì si è aggiunto da metà febbraio anche il venerdì, per un’offerta settimanale completa di attività odontoiatrica di base, conservativa, protesica e dedicata a pazienti con bisogni speciali.

Dalla metà del mese, dunque, l’attività odontoiatrica presso l’Ospedale Serristori di Figline (nella Ausl Toscana centro l’Odontoiatria è diretta da Luca Lillo), offrirà prestazioni di primo livello (estrazioni, conservativa e protesi) tutti i lunedì e martedì pomeriggio (dott.ssa Simona Quercioli e dott.ssa Maria Teresa Linares), il giovedì tutto il giorno e il venerdì mattina (dott. Cosimo Ciulli).

Il lunedì mattina a settimane alterne è attivo da settembre l’ambulatorio dedicato a pazienti con bisogni speciali che dal territorio del valdarno adesso hanno la possibilità di essere presi in carico anche all’Ospedale Serristori. Fino all’estate scorsa il riferimento era soltanto Villa Margherita a Firenze. Sono pazienti fragili che hanno priorità sugli altri e non vengono inseriti in lista d’attesa. Chi, al di fuori di queste categorie, vuole prenotare può farlo senza bisogno di richiesta del medico, attraverso il Cup.

“Prosegue il rafforzamento dei servizi dell’Ospedale Serristori – commenta la Direttrice di presidio, Martina Chellini - con l’ampliamento dell’offerta assistenziale nell’ambito di tutela e prevenzione della salute orale, in risposta ai bisogni di salute dei cittadini del territorio del Valdarno fiorentino, con l’obiettivo di garantire accesso facilitato anche ai pazienti più fragili”

Fonte: Ausl Toscana Centro

