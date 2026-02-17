Rissa con armi da taglio a Livorno, un ferito trasportato in ospedale

Rissa con armi da taglio in pieno giorno a Livorno, in piazza del Luogo Pio. Un 40enne ferito alla gamba e trasportato in ospedale

Un uomo di 40 anni, di nazionalità tunisina, è rimasto ferito a una gamba durante una rissa in pieno giorno a Livorno, intorno alle 13, nella zona di piazza del Luogo Pio, nel quartiere Venezia.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, nello scontro sarebbero state coinvolte almeno dieci persone, probabilmente straniere, armate di coltelli e armi da taglio, causando un forte turbamento pubblico. Il ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale con una ferita profonda alla gamba. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto e identificare tutti i partecipanti.

