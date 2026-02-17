Serata culturale al Rotary Club Empoli: uno sguardo sul progetto 'Le Vie dei Medici'

Giovedì 5 Febbraio il Rotary Club Empoli ha avuto come relatrice la prof.ssa Patrizia Vezzosi, architetto e docente di Storia dell’arte e Educazione artistica, che ha parlato in particolare del progetto da lei ideato nel 2004 “Le Vie dei Medici”.

Introdotta dalla presidente della Commissione Cultura del Rotary Elisa Castellani, la professoressa ha spiegato come questo progetto sia nato con l’obiettivo di trasformare la grande eredità storico-culturale della famiglia Medici in un percorso partecipativo, scientifico e didattico, capace di coinvolgere scuole, comunità locali e istituzioni su scala regionale, nazionale ed europea. In pratica si tratta di “un museo diffuso en plein air”, un sistema di itinerari culturali territoriali che racconta la presenza, l’influenza e l’impronta storica dei Medici attraverso luoghi, monumenti, fortificazioni, ville, infrastrutture industriali e paesaggi.

Il progetto è stato concepito per favorire la scoperta e valorizzazione dei luoghi medicei oltre i classici circuiti turistici, il coinvolgimento delle scuole con scambi culturali e attività didattiche interattive, la partecipazione di associazioni come Italia Nostra, ANCI, UNPLI e federazioni di itinerari culturali, lo sviluppo di reti territoriali diffuse, dalla Toscana alla Romagna toscana e oltre. L’oratrice ha sottolineato come la prima sintesi editoriale del progetto, pubblicata da Toscana Promozione Turistica nel 2017 in italiano e inglese, raccolga oltre 10 itinerari medicei tematici e offra una guida completa dei percorsi suggeriti.

Gli itinerari proposti da Le vie dei Medici attraversano luoghi spesso meno noti, ma ricchi di storia medicea e sono intesi non solo come attrattive turistiche, ma come percorsi di conoscenza attiva, nei quali studenti, cittadini e visitatori diventano protagonisti culturali. Negli ultimi anni il progetto si è evoluto in una rete culturale più ampia, con l’obiettivo di diventare un itinerario riconosciuto a livello europeo, organizzando convegni internazionali, come “Le Vie dei Medici: Le donne Medici dalla Toscana all’Europa”, tenutosi a Firenze alla fine del 2025, dove la prof.ssa Vezzosi ha illustrato l’approccio sistemico del progetto volto a promuovere accessibilità, inclusione e innovazione culturale. La relazione, molto apprezzata dai numerosi soci presenti con ospiti, ha suscitato un grande interesse, come sottolineato dal presidente Giovanni Calugi, visti i numerosi collegamenti con l’attualità della tematica di un turismo sostenibile finalizzato a promuovere e a valorizzare la grande bellezza del nostro territorio.

Fonte: Rotary Club Empoli

Notizie correlate