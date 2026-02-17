Servizi scolastici Comune di Fucecchio, tempi e modalità di iscrizione

Entro il 31 maggio attraverso il portale online dedicato
L'amministrazione comunale di Fucecchio ricorda che sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, trasporto e pre-scuola per l'anno 2026/2027.
La domanda deve essere presentata il primo anno di ogni ciclo (primo anno di scuola d’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado). Nelle annualità intermedie, la domanda ai servizi di mensa e trasporto si intende rinnovata automaticamente, fatta eccezione per coloro che usufruiscono delle agevolazioni. La domanda di pre-scuola, invece, deve essere presentata ogni anno.
Devono inoltre essere comunicate tutte le variazioni che avvengono durante l'anno o il ciclo scolastico (dichiarazione ISEE, dati anagrafici, contatti telefonici, indirizzi e-mail, presenza di un secondo figlio che usufruisce del servizio ecc).
L'iscrizione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno attraverso il portale online dei servizi scolastici, raggiungibile al link https://fucecchio.simeal.it/sicare/benvenuto.php, a cui si accede obbligatoriamente mediante SPID. È richiesto il pagamento di una quota d'iscrizione alla mensa di € 35,00, valido per ciclo scolastico (infanzia, primaria).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio pubblica istruzione (0571 268508 – istruzione@comune.fucecchio.fi.it) oppure all'Info Point della Fucecchio Servizi (0571 268313 – n.gashi@comune.fucecchio.fi.it).
