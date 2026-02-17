SM Chevaux campione provinciale nel calcio a 7 UISP: trionfo per i ragazzi di Santa Maria

La regina del calcio a 7 ha i colori dello SM Chevaux. Capitan Lorenzo Bencini e compagni, al quarto anno di militanza nel campionato amatoriale Uisp Empoli Valdelsa, festeggiano il primo titolo provinciale della loro storia. I ragazzi di Santa Maria hanno dominato il campionato con 9 vittorie e 2 pareggi in 11 gare, finendo davanti al Marcignana, campione nel 2025. Si tratta di un successo atteso quattro anni in quanto il team di Pietro Rigoli aveva solo sfiorato il titolo nella stagione di debutto 2022/2023, quando uscì sconfitto dallo spareggio scudetto decisivo disputato con il Capraia. SM Chevaux si è collocato ai vertici del campionato fin dagli inizi grazie alla miglior difesa e all’attacco più prolifico del torneo con quasi 80 reti al suo attivo.

Tra i cannonieri si segnalano Luca Fusco (18 reti), Daniele Carraro (14 reti) e Simone Soloperto (11 reti). Contributi significativi in termini di gol sono arrivati anche da Nallathamby, Bosco, Da Zanaret, Lorenzo e Alessio Bencini. Sul secondo gradino del podio il Marcignana, laureatosi campione un anno fa. Per gli uomini di mister Federico Costagli ci sarà l’occasione per riscattarsi in Coppa Uisp, che prenderà il via al termine della regular season, unitamente alla sorpresa R.F. Antincendio.

I gialloneri di capitan Andrea Cerrini hanno infatti concluso il torneo al terzo posto. In quarta posizione troviamo il Villanova che può fregiarsi del re dei bomber del torneo, il 20enne Mattia Cesare Taraj. Oltre alla Coppa Uisp, sono quattro le squadre che parteciperanno alla Coppa Amatori: Villanova, Ponte a Elsa, Coriandolo e la debuttante Talento’s Barrio. Quello dello SM Chevaux, che succede nell’ordine a Capraia, Hood’s Life e Marcignana, è il primo titolo ufficiale della stagione amatoriale Uisp Empoli Valdelsa 2025/26

Fonte: Ufficio Stampa Sda Calcio Uisp Empoli Valdelsa

Notizie correlate