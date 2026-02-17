Stivalaccio Teatro porta in scena 'La Mandragola' a Lastra a Signa

Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro delle Arti ospita "La Mandragola", liberamente tratta da Niccolò Machiavelli, in un nuovo e travolgente allestimento firmato da Stivalaccio Teatro, compagnia originaria di Vicenza, tra le più apprezzate della scena nazionale per la sua ricerca sul teatro popolare.

Definita da molti la "commedia perfetta", La Mandragola è il capolavoro del Rinascimento italiano, capace di fondere lo stile alto dell’Umanesimo con quello popolare e di trasformare una vicenda apparentemente leggera in una satira feroce sull’ipocrisia religiosa e sui valori familiari. Un’opera che provoca nello spettatore un riso amaro, ancora oggi sorprendentemente attuale.

Al centro della storia c’è Messer Nicia, vecchio e avido borghese ossessionato dal desiderio di un erede. Disposto a tutto pur di tramandare il nome della famiglia, diventa il fulcro di una beffa dal sapore boccaccesco, in cui chi si crede furbo sarà gabbato da chi lo è davvero.

L’allestimento di Stivalaccio Teatro si ispira apertamente alla Commedia dell’Arte, con maschere, dialetti, duelli, canti e pantomime che restituiscono al testo la sua natura teatrale più autentica: un teatro fatto di pochi elementi scenici e grande maestria attorale, capace di riportare in vita un classico con energia, ritmo e irresistibile comicità.

Interpreti e personaggi

Pierdomenico Simone / Ligurio

/ Ligurio Francesco Lunardi / Callimaco

/ Callimaco Elisabetta Raimondi Lucchetti (in alternanza con Francesca Boldrin ) / Lucrezia

(in alternanza con ) / Lucrezia Daniela Piccolo / Fiammetta

/ Fiammetta Alberto Mariotti / Nicia

/ Nicia con gli attori e le attrici della compagnia giovani

Crediti artistici

Regia e canovaccio: Michele Mori

Scenografia e attrezzeria: Alvise Romanzini

Maschere: Stefano Perocco di Meduna, Tullia Dalle Carbonare

Costumi: Licia Lucchese

Disegno luci: Matteo Pozzobon

Coreografie acrobatiche: Giulia Staccioli

Arrangiamenti musicali: Pierdomenico Simone

INFO E PRENOTAZIONI

Orari biglietteria

Lunedì: 09.00 – 16.00

Martedì: 09.00 – 16.00

Giov. e Ven. di spettacolo: 20.00 – 21.00

Tel. +39 055 8720058

WhatsApp +39 371 115 2940

biglietteria@tparte.it

Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti

Notizie correlate