Stivalaccio Teatro porta in scena 'La Mandragola' a Lastra a Signa

Il capolavoro di Machiavelli tra Commedia dell’Arte, maschere e comicità corrosiva
Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro delle Arti ospita "La Mandragola", liberamente tratta da Niccolò Machiavelli, in un nuovo e travolgente allestimento firmato da Stivalaccio Teatro, compagnia originaria di Vicenza, tra le più apprezzate della scena nazionale per la sua ricerca sul teatro popolare.
Definita da molti la "commedia perfetta", La Mandragola è il capolavoro del Rinascimento italiano, capace di fondere lo stile alto dell’Umanesimo con quello popolare e di trasformare una vicenda apparentemente leggera in una satira feroce sull’ipocrisia religiosa e sui valori familiari. Un’opera che provoca nello spettatore un riso amaro, ancora oggi sorprendentemente attuale.
Al centro della storia c’è Messer Nicia, vecchio e avido borghese ossessionato dal desiderio di un erede. Disposto a tutto pur di tramandare il nome della famiglia, diventa il fulcro di una beffa dal sapore boccaccesco, in cui chi si crede furbo sarà gabbato da chi lo è davvero.
L’allestimento di Stivalaccio Teatro si ispira apertamente alla Commedia dell’Arte, con maschere, dialetti, duelli, canti e pantomime che restituiscono al testo la sua natura teatrale più autentica: un teatro fatto di pochi elementi scenici e grande maestria attorale, capace di riportare in vita un classico con energia, ritmo e irresistibile comicità.
Interpreti e personaggi
- Pierdomenico Simone / Ligurio
- Francesco Lunardi / Callimaco
- Elisabetta Raimondi Lucchetti (in alternanza con Francesca Boldrin) / Lucrezia
- Daniela Piccolo / Fiammetta
- Alberto Mariotti / Nicia
- con gli attori e le attrici della compagnia giovani
Crediti artistici
Regia e canovaccio: Michele Mori
Scenografia e attrezzeria: Alvise Romanzini
Maschere: Stefano Perocco di Meduna, Tullia Dalle Carbonare
Costumi: Licia Lucchese
Disegno luci: Matteo Pozzobon
Coreografie acrobatiche: Giulia Staccioli
Arrangiamenti musicali: Pierdomenico Simone
INFO E PRENOTAZIONI
Orari biglietteria
Lunedì: 09.00 – 16.00
Martedì: 09.00 – 16.00
Giov. e Ven. di spettacolo: 20.00 – 21.00
Tel. +39 055 8720058
WhatsApp +39 371 115 2940
biglietteria@tparte.it
Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti
