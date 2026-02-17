Teatro per famiglie a Empoli: al Minimal tre domeniche di spettacoli

Una nuova rassegna teatrale dedicata alle famiglie, occasione per bambini e genitori di andare insieme a teatro. Una proposta di Giallo Mare per la primavera empolese: tre appuntamenti la domenica pomeriggio e per le scuole il lunedì mattina al Minimal Teatro di Empoli.

Si comincia domenica 22 febbraio alle 17 con C’era una notte, produzione Teatro delle marionette degli Accettella. Cosa succede se, per un momento di distrazione, qualcuno che è abituato a uscire in compagnia, alla piena luce del giorno, si ritrova fuori, da solo, di notte? Cosa si prova ad allontanarsi da ciò che è familiare, per avventurarsi nell’ignoto? È possibile imparare ad integrare il mondo sconosciuto?

La pecora Berenice, una notte, rimane sola, al buio, fuori dal gregge. È eccitata per le scoperte, ma ha anche paura dell’ignoto. Dopo aver incontrato un mondo diverso, spaventoso e meraviglioso e vissuto nuove emozioni, come sarà per Berenice tornare alla quotidianità? Cosa sceglierà: fare tesoro delle scoperte e tornare alla normalità, o continuare ad avventurarsi nel mondo sconosciuto? Non c’è una scelta più giusta dell’altra. Ma bisogna conoscere per poter scegliere. “C’era una notte” è la storia di ogni bambino che cresce. Età consigliata: 3-8 anni. Lo spettacolo verrà riproposto lunedì 23 febbraio alle 10 alle scuole di infanzia.

"Storie quasi impossibili"

La rassegna prosegue domenica 1 marzo con Storie quasi impossibili, produzione La baracca. Questo spettacolo è un invito a non smettere mai di esercitare la curiosità e a mantenere viva la capacità di credere alla magia, senza aver paura di rischiare.

Ultimo appuntamento domenica 8 marzo con Piccoli universi sentimentali di Teatro Pan. Uno spettacolo che intende avvicinare gli spettatori all’osservazione dell’infinitamente piccolo per scoprire, come diceva Gianni Rodari, che “le cose di ogni giorno nascondono segreti per chi li sa guardare ed ascoltare”. Età consigliata: 3-8 anni.

Gli spettacoli della domenica verranno replicati il lunedì successivo alle 10.00 per le scuole primarie.

Biglietto 4,50 euro a persona.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

