Tentato furto in una ditta al Terrafino, indagini in corso

Cronaca Empoli
I malviventi sono fuggiti dopo il fallimento del colpo. Una settimana fa altri casi simili in tre aziende

Nuovo tentato furto nella notte in un'azienda del Terrafino a Empoli, dopo i colpi ai danni di tre aziende una settimana fa. Stavolta ad essere presa di mira, secondo quanto emerso, sarebbe una ditta di spedizioni dove i malviventi avrebbero tentato di aprire la cassaforte senza riuscirci.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini. Dalle prime ricostruzioni gli autori del tentato colpo, dopo aver forzato la porta, si sarebbero introdotti nel deposito. In seguito avrebbero provato ad aprire la cassaforte con un flessibile: dopo il tentativo fallito sarebbero fuggiti. Come anticipato, altri casi simili si sono verificati nella zona industriale empolese, nella notte tra il 9 e il 10 febbraio scorso.

