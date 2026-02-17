Vecchio ponte sull’Arno a San Pierino: modifiche alla circolazione sulla sr 436 Francesca

La direzione viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la modifica temporanea della viabilità lungo la strada regionale 436 Francesca, fra San Pierino e Fucecchio.

A partire dalle ore 18 di martedì 17 febbraio 2026, nel tratto compreso tra il km 24+9317 e il km 24+483, entra in vigore il divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari; permane il senso unico alternato regolato da impianto semaforico già introdotto con precedente ordinanza. Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza della circolazione e consentire le attività di manutenzione lungo il tratto stradale interessato, dove è presente uno dei due ponti che attraversano l’Arno nel territorio fucecchiese. Le modifiche sono contenute all’interno dell’ordinanza dirigenziale della Metrocittà n. 502 del 16/02/2026.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

